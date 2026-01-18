อันตรายเงียบ! เพจดังเตือนแกะยาออกจากแผงใส่ขวดรวม ทำยาเสื่อม-กัดกระเพาะ

เพจ "รู้ก่อนลืมแก่กับหมอเก่ง" ออกโรงเตือนภัยใกล้ตัวผู้สูงอายุ เผยพฤติกรรมการแกะยาออกจากแผงมาใส่ขวดรวมกัน หรือ "ยาเม็ดเปลือย" เพื่อความสะดวก ชี้เป็นอันตรายกว่าที่คิด ทั้งเสี่ยงยาเสื่อมสภาพ ระคายเคืองทางเดินอาหาร และอาจทำให้ได้รับยาผิดขนาด ย้ำควรเก็บยาในแผงเดิมจนกว่าจะถึงเวลารับประทานเพื่อความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. เพจ "รู้ก่อนลืมแก่กับหมอเก่ง" ซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัย เตือน การแกะยาออกจากแผงมาใส่ขวดรวมกันเพื่อความสะดวก เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายต่อผู้สูงอายุ โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"“ยาเม็ดเปลือย… อันตรายกว่าที่คิด” เรื่องเล่าที่อยากบอกผู้สูงอายุและครอบครัวหมอเจอคุณตาคนหนึ่ง อายุเกือบ 80 ปี
แกบอกว่า “หมอ…ช่วงนี้แสบคอ คลื่นไส้ ปวดท้องบ่อย”พอซักประวัติไปเรื่อย ๆคำตอบหนึ่งที่ทำให้หมอสะดุดใจคือ“ผมแกะยาออกจากแผงหมดเลยครับใส่ขวดรวมกัน กินง่ายดี ไม่ต้องหยิบหลายแผง”ฟังดูเหมือนเรื่องเล็กแต่จริง ๆ แล้ว… นี่คือจุดเริ่มต้นของอันตรายเงียบ
ยาเม็ดเปลือย คืออะไร? คือ ยาที่ถูกแกะออกจากแผงหรือแคปซูล แล้ววางไว้เปลือย ๆ ในขวด ในถ้วย หรือแบ่งใส่ซองล่วงหน้า
โดยไม่ได้ออกแบบมาให้ทำแบบนั้น
ทำไม “ยาเม็ดเปลือย” ถึงอันตรายสำหรับผู้สูงอายุ?
1.ยาเสื่อมคุณภาพโดยไม่รู้ตัว
ยาหลายชนิด แพ้ความชื้น แพ้แสง แพ้อากาศ แผงยาไม่ได้ทำมาเพราะสวย แต่เพื่อ ปกป้องตัวยาให้คงประสิทธิภาพ
ยาเปลือย = ออกฤทธิ์ไม่เต็มที่ กินแล้ว “เหมือนไม่ได้กิน”
2.ระคายเคืองกระเพาะและหลอดอาหาร
ยาบางชนิดต้องมี สารเคลือบพิเศษ เพื่อไม่ให้กัดกระเพาะ หรือค้างติดหลอดอาหาร แกะเปลือกออก → แสบคอ แสบท้อง คลื่นไส้ บางรายถึงขั้นเป็นแผล
3.สับสน กินยาผิดเม็ด ผิดขนาด
ผู้สูงอายุหลายท่าน
• สายตาลดลง
• ความจำสั้น
• กินยาหลายชนิด
ยาเปลือยหน้าตาคล้ายกัน
หยิบผิด = อันตรายทันที
4.ยาบางชนิด “ห้ามแกะเด็ดขาด”
เช่น
• ยาออกฤทธิ์นาน (Extended / Sustained release)
• ยาเคลือบลำไส้
• ยาเคมีบำบัดบางชนิด
แกะ = ยาออกฤทธิ์แรงเกิน
หรือเกิดผลข้างเคียงรุนแรง
แล้วควรทำอย่างไรดี?
✅ เก็บยาในแผงเดิม จนถึงเวลารับประทาน
✅ ใช้ กล่องแบ่งยารายวัน/รายเวลา แต่ต้องแกะ “ใกล้เวลาจะกิน”
✅ หากจำเป็นต้องแกะ → ปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนเสมอ
✅ ให้ผู้ดูแลช่วยจัดยาอย่างเป็นระบบ
อย่าฝากความปลอดภัยไว้กับความสะดวก
หมออยากฝากไว้… ความตั้งใจดีของลูกหลาน หรือความอยากสะดวกของผู้สูงวัย บางครั้งอาจกลายเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัว
ยาไม่ใช่ขนม และ “เปลือกยา” ไม่ได้มีไว้ให้รกบ้าน ดูแลกันด้วยความเข้าใจ รายละเอียดเล็ก ๆ เหล่านี้ คือสิ่งที่ช่วยให้ผู้สูงวัย ปลอดภัย อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ และมีศักดิ์ศรี ด้วยความห่วงใย"