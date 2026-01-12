อุทาหรณ์เสี้ยววินาที! หมอแชร์เคสเด็ก 10 เดือนกลืน "เปลือกหอย" เตือนพ่อแม่หันหลังแป๊บเดียวอาจเสียใจตลอดชีวิต

แพทย์แชร์อุทาหรณ์บีบหัวใจคนเป็นพ่อแม่ หลังต้องช่วยชีวิตทารกวัยเพียง 10 เดือน ที่แอบกลืน 'เปลือกหอย' เข้าไปขณะเล่นทรายเพียงชั่วพริบตาที่แม่หันหลัง เผยภาพส่องกล้องสุดระทึกเจอเปลือกหอยแหลมคมขวางหลอดอาหาร ย้ำเตือน "เวลาคือความปลอดภัย" หากลูกมีอาการผิดปกติอย่ารอนาน เพราะโชคดีอาจไม่ได้มีทุกครั้ง
เมื่อวันที่ 9 ม.ค.เพจ "คลินิกศัลยกรรม นพ.ยศภัทร" ออกมาโพสต์ข้อความแบ่งปันประสบการณ์ระทึกช่วงปีใหม่ เมื่อต้องผ่าตัดส่องกล้องช่วยเหลือ เด็กน้อยวัย 10 เดือน ที่กลืน "เปลือกหอย" ลงไปขณะเล่นดินทราย โดยที่แม่ละสายตาไปเพียงครู่เดียวเพื่อดูแลลูกคนโต กว่าจะรู้ตัวคือเด็กเริ่มสำรอกอาหารและมีน้ำลายไหลผิดปกติหลังผ่านไป 2 ชั่วโมง โดย นพ.ยศภัทร จรัณยานนท์ ได้ระบุข้อความว่า
"ปกติผมจะไม่นำเคสที่เจอในโรงพยาบาลรัฐมาโพสต์ เพราะส่วนตัวเห็นว่า มีหมอที่ออกมาให้ความรู้ทางการแพทย์เยอะแล้ว
แต่เคสในเวรเคสหนึ่ง ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา…เป็นเคสหนึ่งที่ผมจำไม่ลืม แม้จะผ่านเลยเวลามาหลายคืนแล้วก็ตาม
ผมจึงตัดสินใจนำมาเล่าลงเพจ เพื่อเตือนใจ หรืออะไรก็ตามที่จะทำให้ คนเป็นพ่อแม่จะเฝ้าระวังไม่ให้เหตุการณ์นี้ เกิดกับครอบครัวของทุกคนในฐานะหมอและในฐานะ พ่อที่มีลูกเล็กทุกครั้งที่เจอเคสเด็กหัวใจผมจะเต้นแรงกว่าปกติเพราะผมรู้ดีว่าเด็กเล็กเปราะบางแค่ไหนและรู้ดีว่า “แค่หันหลังไปไม่กี่นาที”มันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างปกติคนเราเซลล์สมองจะตาย หากขาดอากาศหายใจเพียง 5 นาทีคืนนั้นความรู้สึกช่างชัดเจนเด็กอายุเพียง 10 เดือนถูกส่งต่อมาด้วยข้อสงสัยว่า กลืนสิ่งแปลกปลอม
เหตุเกิดขึ้นขณะเด็กกำลังเล่นดินทรายแม่หันไปดูแลพี่สาวอยู่ใกล้ๆไม่มีใครทันเห็นว่าเด็กหยิบอะไรเข้าปากเวลาผ่านไปประมาณ 2 ชั่วโมงแม่ของเด็กป้อนข้าวเหนียวไก่ทอด และใช้ชีวิตปกติอย่างเช่นทุกวันเด็กน้อย 10 เดือน กลับ สำรอกอาหารออกมาทั้งหมดแม่เริ่มเอะใจและตัดสินใจพาลูกไปโรงพยาบาลชุมชนทันทีน้องหมอน้อยประจำรพ.ชุมชนซักประวัติเพิ่มเติม
แต่ไม่ได้ข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนว่าเด็กกลืนอะไรเข้าไปตรวจร่างกายเด็กยังหายใจได้ปกติไม่มีอาการหอบแต่มี น้ำลายไหลออก
จากปากอย่างต่อเนื่องเอกซเรย์พบเงาสิ่งแปลกปลอมเป็นวัสดุที่มีแคลเซียมค้างอยู่ในหลอดอาหารและยังไม่อุดกั้นหลอดลม
น้องโทรปรึกษาผมซึ่งเป็นศัลยแพทย์เวรในคืนนั้นและตัดสินใจส่งต่อเด็กมายังโรงพยาบาลประจำจังหวัดทันทีตอนนั้น…ผมนึกถึงหน้าลูกตัวเองวัยใกล้เคียงกันที่ชอบหยิบทุกอย่างเข้าปากและไม่อาจบอกได้เลยว่ากำลังเจ็บหรือกลัวแค่ไหนในห้องผ่าตัด ความเงียบมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดทีมศัลยกรรม วิสัญญี และห้องผ่าตัดเตรียมพร้อมการส่องกล้องหลอดอาหารในเด็กอายุเพียง 10 เดือน เราต้องใช้กล้องขนาดเล็กที่สุดที่โรงพยาบาลเรามีเมื่อกล้องเข้าไปถึงตำแหน่งที่สิ่งแปลกปลอมอยู่ภาพที่เห็นทำให้ผมหายใจช้าลงโดยอัตโนมัติเปลือกหอยรูปทรงสามเหลี่ยมปลายแหลมชี้ลงด้านล่างด้านบนเป็นมุมป้าน เรียบ และลื่นมันไม่สามารถดึงออกตรงๆ ได้ด้วยขนาดและทิศทางของเปลือกหอยที่ขวางหลอดอาหารการตัดสินใจในเวลานั้น และไม่มีพื้นที่ให้พลาดสำหรับเด็กเล็กขนาดนี้ผมเลือกใช้กล้องดันเปลือกหอยลงไปในกระเพาะอาหารก่อนเพื่อจัดตำแหน่งใหม่จากนั้นใช้อุปกรณ์จับผ่านกล้องค่อยๆ ดึงขึ้นมาตามหลอดอาหารและนำออกทางปากได้สำเร็จหลังนำออกส่องกล้องซ้ำไม่พบรอยทะลุหรือรอยรั่วมีเพียงเลือดออกเล็กน้อยเด็กถูกให้นอนโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังอาการต่ออีก 3 วันตลอดการสังเกตอาการเด็กไม่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มีปอดอักเสบไม่มีเลือดออกทางเดินอาหารถ่ายอุจจาระสีปกติสามารถกินอาหารและนมได้ตามปกติ
วันที่เด็กกลับบ้านผมรู้สึกโล่งใจในฐานะหมอ…ที่การรักษาผ่านไปด้วยดีและในฐานะพ่อ…ที่รู้ว่าเด็กคนหนึ่งรอดพ้นอันตราย
สิ่งที่อยากบอกพ่อแม่ทุกคนเด็กเล็กไม่รู้ว่าอะไรอันตรายเขาแค่ “อยากรู้จักโลก” จึงสำรวจโลกด้วยมือเล็กๆ และปากเล็กๆ ของเขาอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากความสะเพร่าแต่มักเกิดจากช่วงเวลาสั้นๆ ที่เราจำเป็นต้องละสายตาดังนั้นหากลูกมีอาการ
• อาเจียนผิดปกติ
• กินไม่ได้
• น้ำลายไหลมากผิดปกติ
อย่ารอให้แน่ใจเพราะในเด็กเล็ก เวลา คือ ความปลอดภัยปล่อยไว้และคิดว่าคงไม่เป็นอะไรอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ครับ
แม้เคสนี้จบลงอย่างปลอดภัยแต่ไม่ใช่ทุกเคสจะโชคดีแบบนี้ถ้ามาช้า ถ้าไม่ใช่เปลือกหอย ถ้าอุดกั้นหลอดลมผมไม่อยากจะคิดต่อขอให้เรื่องของเด็กน้อยคนนี้เป็นเสียงเตือนจากหัวใจของพ่อคนหนึ่งถึงพ่อแม่ทุกคนนะครับมีลูกเล็ก อย่าปล่อยให้คลาดสายตาเสี้ยววินาที อาจจะทำให้เราเสียใจไปตลอดชีวิต“You can’t even blink such a millisecond of their lifetime” ผมก๊อปมา อิอิวันนี้พ่อเข้าใจแม่แล้วนะ ว่าทำไมแม่ต้องโมโหแรงทุกครั้ง เวลาที่พ่อทำเหรียญหล่นในบ้าน ตอนที่ลูกยังเล็ก พ่อขอโทษจริงๆครับ"