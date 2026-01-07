‘พีระพันธุ์’ ลั่น เลือก รทสช.สางปัญหาไทย-กัมพูชาได้ทันที ตั้งเป้ากวาด 69 สส.

‘พีระพันธุ์’ ชี้ ถ้าเลือก รทสช.สางปัญหาไทย-กัมพูชาได้ทันที ลั่น ตั้งเป้ากวาด สส. 69 ที่นั่ง ซัด คนโกงเหมือนมะเร็ง ต้องใช้ยาแรงตัดทิ้งเท่านั้น
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 7 มกราคม ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศการหาเสียงว่า แต่ละพรรคก็มีการหาเสียงกันมากขึ้น เพราะผ่านมา 7 วันแล้ว ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง สำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ผ่านมาเราก็พยายามทำงาน เตรียมการเลือกตั้งทุกอย่าง และได้ส่งคนไปในพื้นที่ทุกภาค เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนกลับมาว่า แต่ละภาคสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร ยืนยันว่า ทั้งในกรุงเทพฯ และพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งเท่าที่ฟังดู ทุกภาคมีปัญหาเหมือนกันคือปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา และเรื่องพลังงาน ซึ่งทั้งสองเรื่องตรงกับนโยบายของพรรค และตรงกับสิ่งที่ตนทำมาตลอดสองปีที่ผ่านมา จึงเชื่อว่าถ้าประชาชนให้ความไว้วางใจพรรคและผู้สมัครของพรรคได้เข้าไปบริหารประเทศ จะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งสองเรื่องนี้ได้แน่นอน
นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ทั้งสองเรื่องนี้มีมานานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งจะมีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่เคยมีการแก้ปัญหาให้จบ เพราะไม่เคยมีใครแก้ปัญหานี้ด้วยความเด็ดขาด ส่วนเรื่องปัญหาพลังงาน ตอนที่ตนอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ก็แก้ปัญหาด้วยความจริงจังและเด็ดขาด ซึ่งก็สามารถแก้ปัญหาได้ นี่คือความเป็นรวมไทยสร้างชาติ หากประชาชนมอบความไว้วางใจ ตนมั่นใจว่าจะสามารถพลิกโฉมประเทศนี้ได้ด้วยความเด็ดขาดของเรา เพราะฉะนั้น เบอร์หกไม่โกหก
เมื่อถามถึงนโยบายยาแรงปราบคนโกงถึงขั้นประหารชีวิต จะสามารถใช้ได้กับสังคมไทยหรือไม่ นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ก็เหมือนกับมนุษย์เรา ร่างกายเป็นมะเร็งและลามไปทั่ว หมอจะตัดทิ้งหรือไม่ ถ้าไม่ตัดทิ้งจะเป็นอย่างไร ก็ตาย เพราะฉะนั้น ยอมรับหรือไม่ว่าการคอร์รัปชันในบ้านเรามันหนักขึ้นทุกวัน เหมือนมะเร็งที่ลามหนักขึ้นทุกวันหรือไม่ แต่เราก็ใช้ยาเบาเหมือนเดิม แล้วเชื้อมันจะหมดหรือไม่ วันนี้ถึงเวลาต้องเอาจริง ต้องเด็ดขาดและเฉียบขาดกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งตนไม่ใช่เพิ่งคิด แต่คิดมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพราะนักโทษที่ทำความผิดหนัก ๆ เช่น ค้ายาเสพติด พอเข้าไปในคุก ด้วยความรวยก็กลายเป็นเจ้าพ่อ ใช้โทรศัพท์สั่งค้ายาได้เหมือนเดิม แต่ภาครัฐก็ให้กินยาเม็ดแบบเดิม แล้วจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ สังคมไทยจะเปลี่ยนได้อย่างไร
เมื่อถามว่า ขณะนี้การซื้อเสียงถือว่าแรงเหมือนกัน นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่ต้องพูด เขารู้กันทั้งเมือง มีแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เท่านั้นที่ไม่รู้
เมื่อถามว่า หลายพรรคมีการเปิดชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น พรรครวมไทยสร้างชาติจะเปิดบ้างหรือไม่ นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า พรรคของตนมีพร้อมทุกคน และที่กล้าประกาศเลยคือ พรรคเราไม่มีการทุจริตประพฤติมิชอบ จะเอาจริงกับการช่วยเหลือประชาชนเท่านั้น ไม่มีใครกล้าประกาศเหมือนพรรคเรา
เมื่อถามว่า ในการปราศรัยหาเสียงครั้งนี้ มีข้อกังวลอะไรหรือไม่ นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ไม่มี ตนก็หาเสียงตามปกติ เป็นอย่างนี้มา 30 ปีแล้ว ทุกครั้งตนไม่เคยโกหกประชาชน พูดอะไรตอนหาเสียงก็ทำแบบนั้น วันนี้ตนมาเป็นหัวหน้าพรรค ทุกอย่างที่คิดเป็นนโยบาย จะไม่ใช่แค่การหาเสียง แต่เป็นนโยบายที่ขอโอกาสประชาชนไปทำงาน
เมื่อถามว่า ตอนนี้ยังไม่ถึงวันเลือกตั้ง แต่มีการล็อกเป้านายกฯ หรือซื้อเสียงเพื่อโหวตนายกฯ ล่วงหน้าแล้ว นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ก็ทำกันมาอย่างนี้ตลอด แต่ที่ในใจคือ ตนและพรรครวมไทยสร้างชาติจะไม่ทำแบบนั้น ใครทำแบบนั้นก็อยู่กับตนไม่ได้
เมื่อถามว่า ถึงวันนี้ตั้งเป้าว่าจะได้ สส.กี่ที่นั่ง นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ตั้งเป้าว่าจะได้ทุกที่ เพราะถ้าไม่ได้ทุกที่ สิ่งที่ตนพูดก็คงทำไม่ได้ จะแก้ปัญหาพลังงานได้หรือไม่ ถ้าประชาชนไม่เลือก สิ่งที่ตนพูดไปก็ไม่มีทางเกิด ตนจึงมาขอโอกาสไปทำงานให้ ตนไม่ได้เสียดายเลยที่พ้นจากตำแหน่ง แต่ที่เสียดายคือโอกาสที่จะทำให้สำเร็จ ซึ่งตนตั้งเป้าว่าปี 69 นี้จบหมด หากตนยังอยู่ในตำแหน่ง สิ่งที่ตนพูดทุกอย่างจะเกิดขึ้นจริงในปี 69
เมื่อถามว่า คาดว่าจะได้เสียงถึง 69 ที่นั่งด้วยหรือไม่ นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า มันก็น่าจะได้อย่างนั้น เพราะตนมีนโยบายหลัก 6 เรื่อง ตรงกับเบอร์ 6 ของพรรค