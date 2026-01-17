“บิ๊กเล็ก”ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกกล.บูรพา - ฉก.นย. ตราด จังหวัดสระแก้วและตราด ให้กำลังใจทหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้า พร้อม ร้องเพลงชาติร่วมกับชาวบ้านพื้นที่บ้านสามหลัง เผย ไม่รู้สู้รบไทย- กัมพูชาจะมีรอบสามหรือไม่
พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อ 16 มกราคม 2569ที่ผ่านมา พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จังหวัดตราด เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน พร้อมทั้งให้กำลังใจ ชื่นชม และขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวหน้า
ในการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารในหลายจุดสำคัญ อาทิ พื้นที่บ้านคลองแผง บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังพลต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ท่ามกลางสภาพภูมิประเทศและภารกิจด้านความมั่นคงในการปกป้องอธิปไตยของชาติที่มีความท้าทาย เนื่องจากเป็นที่โล่ง และส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ชุมชน จึงต้องมีความระมัดระวัง ให้เกิดผลกระทบจากการปะทะต่อประชาชนน้อยที่สุด
ในระหว่างการเยือนพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชน สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา และได้พบกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยได้ให้กำลังใจ และชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์และให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชน ว่า กองทัพมีความพร้อมต่อสถานการณ์อยู่เสมอ โดยความขัดแย้ง หรือการใช้กำลัง จะเป็นทางเลือกสุดท้าย ซึ่งการปะทะในรอบที่สามจะเกิดขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาข้อตกลงหยุดจริงของฝ่ายกัมพูชาเป็นสำคัญ โดยย้ำว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะ ได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดตราด เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด โดยรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ อาทิ บริเวณท่าเส้น (เนินคาสิโนทมอดา) และพื้นที่บ้านหนองรี ที่มีการรุกล้ำอธิปไตยของไทย พร้อมตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน และมีความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ พร้อมย้ำว่า กำลังพล คือ ทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดของกองทัพ และเป็นรากฐานสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
นอกจากนี้ ยังได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมยืนยันว่า กระทรวงกลาโหมจะให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการ ความเป็นอยู่ และการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย