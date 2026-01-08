รมว.กลาโหม ลงพื้นที่ช่องบก–ช่องอานม้า ติดตามสถานการณ์ชายแดน พร้อมให้กำลังใจทหารแนวหน้า

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2569 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณ ช่องบก และช่องอานม้า ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนไทย เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมรับฟังรายงานสภาพพื้นที่และการปฏิบัติภารกิจของหน่วยทหารที่รับผิดชอบ
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริง
นอกจากนี้ รมว.กลาโหม ยังได้กล่าวขอบคุณและแสดงความชื่นชมกำลังพลทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน และทุ่มเท เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ พร้อมย้ำถึงบทบาทสำคัญของทหารในการเป็นกำลังหลักในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย
โดยพบปะพูดคุยกับกำลังพลในพื้นที่ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย โดยยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย