นาวิกโยธินโชว์คลิปยืนยัน ซ่อมแนวรั้วลวดหนามจุดทมอดาแล้ว พร้อมยกระดับคุมเข้มพื้นที่ทับซ้อน

สยบดราม่าคนจีนรื้อรั้วไทย! Army Military Force เผยคลิปนาทีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เข้าคุมสถานการณ์และขึงลวดหนามใหม่ทันทีในพื้นที่ทมอดา จ.โพธิสัตว์ หลังเกิดเหตุชาวจีนรื้อแนวกั้น ยันยกระดับมาตรการลาดตระเวนเข้ม ป้องกันการละเมิดอธิปไตยและรักษาความสงบตามขอบเขตภารกิจที่ตกลงกันไว้ระดับรัฐบาล
จากกรณี ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนเข้าไปในพื้นที่บ้านทมอดา จ.โพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา พร้อมช่วยกันรื้อลวดหนามหีบเพลงที่ขวางอยู่บริเวณหน้าร้านค้าออก ซึ่งลวดหนามดังกล่าวเป็นของฝ่ายไทยที่วางไว้ภายหลังเหตุปะทะในรอบที่ 2
ต่อมามีรายงานว่า น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ชี้แจง เหตุ ชาวจีน รื้อลวดหนามหีบเพลงหน้าร้านในพื้นที่บ้านทมอดาออก เพราะหวั่นชาวเขมรดอดขโมยสินค้า ล่าสุด จนท.เข้าทำความใจพร้อมขยับลวดหนามให้กั้นบริเวณด้านหลังร้านแทน ก่อนจัดกำลังคุมเข้ม ทำให้เกิดเสียบวิพากษ์วิจารณ์อย่าวงหนัก ซึ่งล่าสุด มีรายงานว่า หน่วยนาวิกโยธิน (นย.) ได้ดำเนินการ วางแนวลวดหนามใหม่ ในจุดที่เป็นปัญหาเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (16 ม.ค.) เพจ "Army Military Force" ออกมาเผยคลิปวิดีโอยืนยัน จนท.ยังคุมพื้นที่ทมอดา และเข้าขึงลวดหนามทันที หลังคนจีนรื้อลวดหนามในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมระบุข้อความว่า
"มีรายงานว่า หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงของแนวลวดหนามหีบเพลง บริเวณด้านหน้าร้านค้าและอาคารคาสิโนในพื้นที่ชุมชนทมอดาอย่างเร่งด่วน ภายหลังเกิดเหตุชาวจีนเข้าทำการรื้อถอนลวดหนามดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์ในทันที พร้อมดำเนินการผลักดันกลุ่มบุคคลที่บุกรุกออกจากพื้นที่หวงหามตามขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการเผชิญหน้าที่อาจบานปลาย
การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงอำนาจในการควบคุมพื้นที่ของกองทัพไทยตามแนววางกำลัง (Troop Deployment Line) ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงร่วม (Joint Statement) ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดขอบเขตภารกิจและมาตรการความมั่นคงในพื้นที่ทับซ้อนให้มีความชัดเจน
นอกจากการเร่งปรับปรุงแนวรั้วลวดหนามให้กลับมามีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อคงไว้ซึ่งความต่อเนื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มั่นทางทหารแล้ว ฉก.นย.ตราด ยังได้ยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่และเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีก พร้อมทั้งกำชับให้กำลังพลทุกนายเฝ้าระวังการละเมิดอธิปไตยและรักษาความชัดเจนของเขตแนววางกำลังตามที่ตกลงไว้ในระดับรัฐบาลอย่างเคร่งครัด"