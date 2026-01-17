เจอซากโดรนติดบนต้นไม้ พร้อมกระสุนปืน ค.หล่นพื้น “กัน” คาดเขมรหวังปลิดชีพทหารไทยในบังเกอร์ แต่คนบังคับไม่เก่งพอ

“กัน จอมพลัง” เจอโดรนพลีชีพกัมพูชาติดอยู่บนต้นไม้ พร้อมลูกปืน ค.หล่นบนพื้น ขณะตรวจสอบความเสียหายของบังเกอร์ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว คาดเขมรหวังให้พุ่งเข้าจัดการทหารไทยในบังเกอร์ แต่คนบังคับไม่เก่งพอ จึงพุ่งเข้าไปติดบนต้นไม้
วันนี้(17 ม.ค.) เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ ของนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวช หรือ “กัน จอมพลัง” โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า ขณะที่นายกัณฐัศว์ทำบังเกอร์ต่อที่บ้านหนองหญ้าแก้ว และเดินตรวจสอบความเสียหายของบังเกอร์ ทีมงานได้พบโดรนพลีชีพแบบสมบูรณ์ของกัมพูชาติดค้างอยู่บนต้นไม้ ด้านล่างมีลูกปืน ค.หล่นอยู่บนพื้น ซึ่งถ้าดูจากภาพ เขมร น่าจะตั้งใจบังคับโดนพลีชีพพุ่งเข้าบังเกอร์ เพื่อจัดการทหารไทยที่อยู่ด้านในบังเกอร์ระหว่างการสู้รบ แต่คนบังคับไม่เก่งอ่อนประสบการณ์ จึงพุ่งเข้ามาติดต้นไม้ไปไหนต่อไม่ได้ ลูกระเบิดและตัวจุดชนวนจึงหล่นลงมากองที่พื้น ขณะนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บกู้แล้ว
“เจอโดรนพลีชีพแบบสมบูรณ์ของเขมรครับ ผมมาทำบังเกอร์ต่อที่หนองหญ้าแก้วและเดินตรวจสอบความเสียหายของบังเกอร์ ทีมงานผมหันไปเห็นโดรนพลีชีพอยู่ตรงหัวผมและด้านล่างมีลูกคอพร้อมบึ้มของเขมรตกอยู่ ซึ่งถ้าดูภาพ เขมรน่าจะตั้งใจขับโดรนพลีชีพ พุ่งเข้ามาที่บังเกอร์ผม เพื่อจัดการทหารไทยด้านในบังเกอร์
“แต่คนขับไม่เก่งอ่อนประสบการณ์ จึงพุ่งเข้ามาติดต้นไม้ไปไหนต่อไม่ได้ ลูกบึ้มและตัวจุดชนวนลงมากองที่พื้นครับ ตอนนี้ประสานทางเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บลูกบึ้มแล้วครับ” ข้อความในเพจระบุ