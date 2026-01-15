เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจง “อังกฤษห้ามขายบุหรี่แบบมวนตลอดชีพ แต่ยังขายบุหรี่ไฟฟ้าได้” ย้ำชัดเจน ไม่ให้สังคมเข้าใจผิดว่ารวมบุหรี่ไฟฟ้าด้วย พร้อมเสนอให้รับข้อมูลครบทุกด้าน

เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า เตือนสังคมอย่าเข้าใจผิด กรณีอังกฤษห้ามขายบุหรี่ให้ผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2552 โดยยืนยันว่า นโยบายดังกล่าวมีผลเฉพาะบุหรี่มวน ไม่ครอบคลุมถึงบุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภท พร้อมย้ำอังกฤษเน้นปกป้องเยาวชนแต่ยังให้ผู้สูบบุหรี่มีทางเลือก
นายอาสา ศาลิคุปต ผู้แทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ชี้แจงข้อเท็จจริงหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลรัฐบาลอังกฤษผ่านร่างกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่แก่บุคคลที่เกิดหลังปี 2009 (พ.ศ. 2552) ตลอดชีวิต จนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคม ว่า “ร่างกฎหมายควบคุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีเป้าหมายในการสร้างคนรุ่นใหม่ปลอดบุหรี่ โดยนโยบายดังกล่าวบังคับใช้กับบุหรี่มวนเท่านั้น รัฐบาลอังกฤษมีท่าทีชัดเจนว่า ผู้ใหญ่สามารถใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกช่วยเลิกบุหรี่ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้คำแนะนำด้านสุขภาพที่เคร่งครัด พร้อมย้ำว่า หากไม่เคยสูบบุหรี่ ไม่ควรเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้า และเด็กก็ห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเด็ดขาด”
นายอาสายังได้ระบุถึง 4 มาตรการสำคัญที่รัฐบาลอังกฤษจะนำมาใช้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า กับการสนับสนุนผู้ใหญ่ให้เลิกบุหรี่ ได้แก่ การจำกัดกลิ่นและรสชาติ รวมถึงการโฆษณา, การห้ามแสดงบุหรี่ไฟฟ้าที่จุดจำหน่าย, การกำหนดลักษณะบรรจุภัณฑ์ และการแบนบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง ทั้งนี้เพื่อปิดช่องโหว่กฎหมายที่เคยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น การแจกสินค้าตัวอย่างฟรี หรือขายบุหรี่ไฟฟ้าปราศจากนิโคติน
นายอาสาย้ำ การมีกฎหมายที่ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างชัดเจน ย่อมดีกว่าการปล่อยให้เติบโตในตลาดมืดโดยไร้การกำกับดูแล พร้อมเชิญชวนทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลจากต่างประเทศให้ครบถ้วน รอบด้าน และตรงตามความจริง เพื่อช่วยลดความเข้าใจผิดในสังคมและเปิดพื้นที่ถกเถียงเชิงนโยบายอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเลือกตั้งที่มีข้อมูลบิดเบือนหรือเฟคนิวส์จำนวนมาก โดยส่วนตัวเห็นว่าผู้สูบบุหรี่ควรได้รับข้อมูลและสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์แล้วว่ามีอันตรายน้อยกว่า
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตบนแพลตฟอร์ม X มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ยกตัวอย่างเช่น
“เห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกดีมากๆ เพราะแม่เป็นมะเร็งปอด เพิ่งมาตรวจเจอระยะที่ 4 ส่วนนึงมาจากข้างบ้านที่สูบบุหรี่แล้วควันลอยเข้ามาตลอด”
“ประเทศดี ๆ เค้าทำแบบนี้กันแหล่ะ”
“ผมไม่สูบแต่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้ครับ”
“ความตั้งใจคือทำให้คนสูบบุหรี่ค่อยๆ หมดไป แต่ไม่รวมถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพราะที่นั่นยังมองว่าบุหรี่ไฟฟ้าคือทางเลือกทดแทนการสูบบุหรี่”
“ธุรกิจค้าบุหรี่เถื่อนอาจจะเฟื่องฟูมั้ยนะ ว่าแต่อันนี้รวมบุหรี่ไฟฟ้าด้วยไหมหรือแบบมวนอย่างเดียว”