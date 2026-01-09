ผู้สมัครเสรีรวมไทยชูนโยบายสางปมบุหรี่ไฟฟ้า เน้นปกป้องเยาวชน- ปราบทุจริตและลดปัญหาธุรกิจใต้ดิน

ผู้สมัคร สส.พรรคเสรีรวมไทยเสนอผลักดันนโยบายแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง เน้นปกป้องเยาวชน ปราบทุจริตและลดปัญหาธุรกิจใต้ดิน พร้อมเสนอแนวทางควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมายเพื่อสกัดการแพร่ระบาดและสร้างความปลอดภัยแก่สังคมไทย
นายโอภาส อาลมิสรี ผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เผยได้รับมอบหมายตำแหน่ง โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 โดยมีภารกิจสำคัญในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งผลการศึกษา 3 แนวทางพบว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่มาตรการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน
“ผมต่อสู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามาตลอด ว่าการแบนบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นมีแต่ทำให้การแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น เพราะซื้อขายใต้ดินมันง่ายว่าขายอย่างเปิดเผย เราไม่รู้จักผู้ซื้อและผู้ขาย ควบคุมอะไรไม่ได้ และส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมาก บุหรี่ไฟฟ้าเองควรถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้กฏหมายเพื่อป้องการเด็กและเยาวชนเข้าถึง”
นายโอภาส ยังได้พูดถึงนโยบายควบคุมบุหรี่ที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบ เช่น การขึ้นภาษีบุหรี่จนทำให้บุหรี่ไทยขายไม่ได้ ชาวไร่ยาสูบและคนงานที่เกี่ยวข้องเดือดร้อน รวมไปถึงการแบนบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดทุนเทา การเรียกรับส่วยและสินค้าเถื่อนผิดกฎหมายล้นตลาด
“บุหรี่ไฟฟ้าก็เช่นกัน ออกกฏหมายมาแบน ไล่จับ แต่ก็มีคนที่ยังสูบ แล้วมันมาจากไหน ก็ผ่านการลับลอบนำเข้า บางรายก็ผลิตปลอมแบรนด์ดังๆในบ้านเราก็มี ทุนเทาทั้งนั้น ใครได้ประโยขน์จากการแบนที่สุด? ก็พวกที่รับส่วยไง เค้าถึงอยากให้แบนต่อไป.. เพราะถ้ามันถูกควบคุมตามกฏหมายจะไม่ไล่จับ ไล่เก็บยังไง?”
พร้อมย้ำว่า “ในคณะกรรมาธิการ ผมเป็นคนนึงที่สนับสนุนให้มีการนำบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดเข้าสู่การควบคุมโดยกฏหมาย ให้มีการซื้อขายได้เช่นเดียวกับบุหรี่มวน โดยมีการคุมเข้มการขายและการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน ใครขายให้เด็กและเยาวชนจะเป็นโทษสถานหนัก และผู้ปกครองต้องร่วมรับทราบด้วย”
นายโอภาส ทิ้งท้ายถึงบทบาททางการเมืองในนามพรรคเสรีรวมไทยว่า แม้ว่าที่ผ่านมาพรรคอาจจะไม่ได้มีฐานเสียงหลักมาจากกลุ่มชาวไร่ยาสูบ แต่การทำงานของพรรคเสรีรวมไทยยึดมั่นในความถูกต้องและการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ รวมถึงเร่งปราบทุจริตที่ทำให้คนในสังคมและประเทศเสียหาย ซึ่งเป็นแนวทางหลักของพรรค
“ถึงแม้พรรคเสรีรวมไทยจะแทบไม่เคยได้เสียงสนับสนุนจากกลุ่มชาวไร่ยาสูบ แต่การทำงานของเรานั้นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า เรามองเห็นทุกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าท่านจะเป็นฐานเสียงของเราหรือไม่ และเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอทางออกที่ยั่งยืนให้แก่พวกท่าน นี่คือเจตนารมณ์ของเราในการเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้” นายโอภาส กล่าว