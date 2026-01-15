วธ. รุกฆาต! เปิดลงทะเบียนศิลปินทัศนศิลป์ ดันมาตรการซื้อผลงานลดหย่อนภาษีได้ 1 แสนบาท

วธ. ขานรับนโยบายรัฐบาล เปิดตัวระบบขึ้นทะเบียนศิลปินทัศนศิลป์อย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับมาตรการลดหย่อนภาษีจากการซื้องานศิลปะได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี หวังกระตุ้นตลาดศิลปะไทยและสนับสนุนศิลปินไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล พร้อมเปิดให้ศิลปินยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้
เมื่อวันพุธที่ 14 ม.ค. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวการขึ้นทะเบียนศิลปินผู้เป็นเจ้าของงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ผู้แทนกรมสรรพากร นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ
นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้ออกกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้องานศิลปะและมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ งานศิลปะและส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ศิลปะของไทยไปสู่ระดับสากล ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดย สศร.ได้ขับเคลื่อนมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้องานศิลปะตามนโยบายรัฐบาลโดยเมื่อเร็วๆนี้ได้ดำเนินการออกประกาศสศร.เรื่องการขึ้นทะเบียนศิลปินผู้เป็นเจ้าของงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจในกฎกระทรวง ฉบับที่ 400 (พ.ศ. 2568) ออกความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 465) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าซื้องานศิลปะด้านทัศนศิลป์ที่กำหนดให้ศิลปินไทยที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรัฐและเป็นผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีจากการซื้องานศิลปะด้านทัศนศิลป์ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทในแต่ละปีภาษี สำหรับการซื้องานศิลปะด้านทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๗๐ โดยต้องเป็นการซื้อจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ หรือศิลปินที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม หรือซื้อจากบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่จำหน่ายงานศิลปะหรือจัดประมูลงานศิลปะ เฉพาะงานศิลปะที่จัดทำหรือสร้างสรรค์โดยศิลปินข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิจะต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป หรือใบรับพร้อมเอกสารแสดงรายละเอียดผลงานศิลปะ เพื่อประกอบการใช้สิทธิทางภาษี
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ขั้นตอนดำเนินการขึ้นทะเบียนศิลปินผู้เป็นเจ้าของงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ตามประกาศสศร.นั้น สศร.ได้เปิดให้ยื่นคำขอในการขึ้นทะเบียนศิลปินฯตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ https://reg.oac.go.th โดยสศร.ได้เปิดให้ศิลปินฯยื่นขึ้นทะเบียนไปจนกว่า สศร.จะออกประกาศเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนศิลปินฯ ที่สศร.จะพิจารณาแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนศิลปินฯและประกาศรายชื่อศิลปินฯที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หลังจากนั้นสศร.จะจัดส่งข้อมูลรายชื่อของศิลปินฯไปยังกรมสรรพากรเพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลภาษีของกรมสรรพากร เพื่อให้ศิลปินฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ภายในงานแถลงข่าวยังมีการเปิดเวทีการเสวนาเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ “มาตรการลดหย่อนภาษี มีผลต่อการส่งเสริมโอกาสในตลาดศิลปะอย่างไร” โดย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับผู้แทนจากกรมสรรพากร นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ นาคเกษม ผู้แทนแกลเลอรี ถ่ายทอดข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของมาตรการภาษีในการขับเคลื่อนตลาดศิลปะไทย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐกับศิลปิน และภาคตลาดศิลปะ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และนี่คือก้าวสำคัญแห่งพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและศิลปิน เพื่อยกระดับศิลปะของไทยสู่สากล ด้วยความเชื่อมั่นว่า เมื่อศิลปะเบ่งบาน สร้างงาน สร้างคน เศรษฐกิจย่อมมีพลัง ความคิดสร้างสรรค์จะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศอย่างแท้จริง
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนศิลปินเจ้าของผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์มาขึ้นทะเบียนกับสศร. เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากศิลปินเป็นจำนวนมาก และช่วยขับเคลื่อนงานศิลปะของศิลปินไทยไปสู่ระดับสากล กระตุ้นตลาดงานศิลปะในประเทศไทย ศิลปินสามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดของประกาศ สศร. รวมถึงติดตามความคืบหน้าการดำเนินการได้ที่เพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” นายประสพ กล่าว