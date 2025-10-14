“จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 13” จัดพิธีมอบรางวัล และเปิดนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันนี้ (14 ตุลาคม 2568) – บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการจัดประกวดศิลปะครั้งสำคัญ จัดพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ "จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 13" ภายใต้หัวข้อ "ความฝัน" โดยมีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 975,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจ และสนับสนุนศิลปินไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความสนใจจากศิลปินทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 377 ชิ้น และได้คัดเลือกผลงานที่โดดเด่นจำนวน 46 ชิ้น มาจัดแสดงให้ประชาชนได้สัมผัสแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิด ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “ความฝัน” ถือเป็นเวทีที่ตอกย้ำพลังแห่งศิลปะไทยได้อย่างชัดเจน ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 377 ชิ้น จากศิลปินกว่า 300 ท่าน ทั่วประเทศ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ความหลากหลาย และความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกไม่เพียงโดดเด่นในเชิงศิลปะ แต่ยังถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองที่สะท้อนภาพฝันร่วมของสังคมไทยได้อย่างลึกซึ้ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้สัมผัสพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิด สำหรับการจัดประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 14 จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่าน” หรือ CHANGE ซึ่งเปิดกว้างให้ศิลปินได้ตีความความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชีวิต สังคม วัฒนธรรม หรือมิติภายในจิตใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่อบอุ่นจากวงการศิลปะไทยเช่นเดิม”
สำหรับผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1: ประตูแห่งความฝัน โดย คุณเดชณรงค์ ชูจักร
รับเงินรางวัล 300,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2: ภาพจำ โดย คุณวชิระ ก้อนทอง
รับเงินรางวัล 200,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3: สยาม, ปีติ สงบ สุข โดย คุณพงศ์ศิริ คิดดี
รับเงินรางวัล 150,000 บาท
รางวัล CEO Award: ยมกปาฏิหาริย์ โดย คุณนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
รับเงินรางวัล 100,000 บาท
รางวัลชมเชย:
• พื้นที่แห่งความฝันบนความงดงามของชีวิตอีสาน โดย คุณคเณศ แสนศรีลา
• บทสนทนาที่ไร้เสียง โดย คุณเจษฎา กิรติเสวี
• ดินแดนแห่งความฝัน โดย คุณอภิสิทธิ์ แสงทอง
รับเงินรางวัล รางวัลละ 75,000 บาท
พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 13 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศิลปะมาร่วมเป็นเกียรติในงาน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2552) อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2557) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ถาวร โกอุดมวิทย์ (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564) และ อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย สำหรับนิทรรศการผลงานจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 13 จัดแสดง ณ โถงชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ระหว่างวันที่ 14 – 26 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. (ปิดทำการทุกวันจันทร์) และจะนำไปจัดแสดงต่อเนื่องที่ ณ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการประกวดของเอเชีย พลัสฯ ในครั้งถัดไป กับโครงการ “จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 14” ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนผ่าน (Change)” ได้เร็ว ๆ นี้ ผ่านช่องทาง www.asiaplus.co.th/artcontest และเฟซบุ๊กเพจ จิตรกรรมเอเซีย พลัส