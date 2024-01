J ดีเดย์เปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 24-30 มกราคมนี้

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 720,232,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1 บาทต่อหุ้นจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นสามัญในจำนวนหุ้นที่จัดสรร 480,154,830 หุ้น อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) 2.50 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1.00 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท โดยผู้ถือหุ้น J ที่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถชำระเงินค่าหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 24-30 มกราคม 2567นอกจากนี้ มีมติเกี่ยวกับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 4 หรือ J-W4 ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท โดย J-W 4 ดังกล่าวจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยจัดสรรในอัตรา 2.00 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1.00 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 2 ปี 6 เดือนสำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะนำไปใช้คืนเงินกู้บริษัทแม่ (JMART) ตลอดจนช่วยเพิ่มศักยภาพการขยายการลงทุน ใช้รองรับแผนขยายโครงการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชน (คอมมูนิตีมอลล์) ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดและกำไรที่ดีต่อเนื่องให้แก่บริษัททั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจ 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เช่ามือถือและสินค้าเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ IT Junction ธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senera Senior Wellness) และให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และตกแต่ง แบบครบวงจร (J Construction)โดยบริษัทมีโครงการศูนย์การค้าชุมชนที่ประสบความสำเร็จตลอดช่วง 7 ปีที่ผ่านมา มีจำนวน 6 โครงการ ได้แก่ The Jas วังหิน The Jas รามอินทรา JAS URBAN ศรีนครินทร์ JAS Village อมตะ ชลบุรี JAS Green Village Kubon JAS Green Village บางบัวทองและที่เตรียมเปิดในปีนี้อีก 3 โครงการ ได้แก่ JAS Green Village รามคำแหง JAS Green Village ประเวศ และ JAS Green Village ขอนแก่น โดยเป็นโครงการที่มีพื้นที่เช่าแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะเป็นพื้นที่เช่าที่จะสร้างรายได้ในอนาคต รวมถึงธุรกิจใหม่ที่เป็นเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 2 แห่ง ที่ JAS Green Village Kubon และ JAS Green Village บางบัวทองนายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า เราเชื่อว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทตามเป้าหมายที่วางไว้ นำมาซึ่งโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง และการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่าและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นทั้งนี้ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J กำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้วิธีที่ 1 จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy) เวลา 08.30-17.00 น. ของวันที่ 24-26 และ 29-30 มกราคม 2567 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ผ่านช่องทางบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ติดต่อ คุณอริสรา ทองย้อย 0-2680-1333 หรือคุณสินีญา นวลแจ่ม 0-2680-1327วิธีที่ 2 สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) ได้ที่เว็บไซต์ : www.asiaplus.co.th (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) เวลา 08.30 น. ของวันที่ 24 มกราคม 2567 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2567 (รวมทั้งสิ้น 7 วัน)