“Solar PPM” ผนึกกำลัง “Central” ร่วมมือพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด ต่อยอดความยั่งยืน มุ่งสู่ Net -Zero

บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จํากัด ผนึกความร่วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ เดินหน้าร่วมกันสู่ความยั่งยืนด้วยการนําเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ มาติดตั้ง ณ ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา จํานวน 8 โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัลเชียงใหม่, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลพระราม 3, เซ็นทรัลพระราม 9, เซ็นทรัลสมุย, เซ็นทรัลนครสวรรค์ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 9.22 MWตามแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก เพื่อเดินหน้าสู่การเป็น Low Carbon Mall ตามแผนการเดินหน้าสู่ความยั่งยืน NET Zero 2050 ของเซ็นทรัลพัฒนาภายใต้ความร่วมมือนี้ คุณชำนาญ พรพิไลลักษณ์ ผู้บริหารบริษัทโซลาร์ พีพีเอ็ม จํากัด หรือ "Solar PPM " เปิดเผยว่า “โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารจอดรถ (Solar Carport) ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ใช้พื้นที่ติดตั้งรวมกว่า 44,000 ตารางเมตร และมีกําลังผลิตไฟฟ้ารวม 9.22 เมกะวัตต์ มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 250 ล้านบาท โดยมีการดำเนินการติดตั้งรวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ทั้งแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า PPA (Power Purchase Agreement) ที่ทาง Solar PPM เป็นผู้ลงทุนโครงการให้ทั้งหมด โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ SPPM ขนาด 600W ซึ่งเป็นรุ่น Made in Thailand ติดตั้งรวม 6 โครงการ และอีก 2 โครงการ เป็นการดำเนินการแบบ EPC (Engineering Procurement and Construction) หรือแบบลูกค้าเป็นผู้ลงทุนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้บริษัทของลูกค้าได้ใช้พลังงานสะอาด และลดต้นทุนพลังงานได้กว่า 50 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังช่วยองค์กรของลูกค้าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศได้กว่า 20,700 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาว ตามแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”