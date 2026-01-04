วธ.เปิดนิทรรศการศิลปะน้อมถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ชมฟรีที่หอศิลป์ฯ ราชดำเนิน

วธ.เปิดนิทรรศการ “โครงการศิลปะน้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ชมฟรีไปจนถึง 28 ม.ค. 69
วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “โครงการศิลปะน้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ภายใต้แนวคิด “น้อมศิระกราน ด้วยรักและภักดี Her Majesty Queen Sirikit, Our Beloved Queen Mother” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินรับเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าของคณะจิตรกรรมฯของมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิษย์เก่าวิทยาลัยเพาะช่างและนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
จัดกิจกรรมเขียนภาพและนิทรรศการ “โครงการศิลปะน้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ภายใต้แนวคิด “น้อมศิระกราน ด้วยรักและภักดี Her Majesty Queen Sirikit, Our Beloved Queen Mother” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมีศิลปินจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการฯทั้งหมดกว่า 200 คน และได้สร้างสรรค์ผลงานภาพจิตรกรรมรวมทั้งหมด 93 ภาพ โดยได้นำผลงานจิตรกรรมทั้งหมดจัดแสดงนิทรรศการโครงการฯ ไปจนถึงวันที่ 28 มกราคม 2569 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 19.00 น.
