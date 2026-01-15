"พ่อเลี้ยงเจ" ฟาดเดือด! แฉประมูลงานรัฐเน่าเฟะ ต้นเหตุเครนถล่มซ้ำซาก "อนุทิน" รู้เรื่องดี แต่โทษทุกคนยกเว้นตัวเอง

จากกรณีโศกนาฏกรรมเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและกลายเป็นข่าวสะเทือนขวัญไปทั่วประเทศนั้น
ล่าสุดวันนี้ (15 ม.ค.) "พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร" ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กรณีดังกล่าวอย่างเผ็ดร้อน โดยระบุว่า ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำซากในโครงการของกระทรวงคมนาคม ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลพวงจากระบบประมูลงานที่เน่าเฟะมาอย่างยาวนาน
พ่อเลี้ยงเจ ระบุว่า ปัญหาระดับโครงสร้างที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนคือ "ระบบการประมูลงาน" ทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะพฤติกรรมการ "กดราคาต่ำ" เพื่อให้ชนะการประมูล ทั้งที่รู้ราคากลางอยู่แล้ว แต่เมื่อได้งานมาในราคาถูกเกินจริง ผู้รับเหมาก็มักจะไปจ้างช่วง (Sub-contract) ต่อในราคาที่ถูกลงไปอีกเพื่อกินส่วนต่าง ส่งผลให้มาตรฐานความปลอดภัยต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
"หนูย่อมรู้ดีว่าปัญหาคือ บ.ที่ประมูลต้องกดราคาต่ำให้ประมูลได้... แล้วก็ไปซับราคาถูกต่อ ไว้เว้นแม้แต่ซิโนไทย ที่ทำถนนสามเสนทรุด และรัฐสภาหลังคาถล่ม มันจึงเกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่า" พ่อเลี้ยงเจ ระบุในโพสต์
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของฝ่ายนโยบาย โดยเฉพาะ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดเหตุสลดซ้ำซาก ทั้งที่ฝ่ายบริหารควรจะมีความรู้เรื่องการประมูลรับเหมาเป็นอย่างดี พร้อมตำหนิพฤติกรรม "รับแต่ชอบไม่รับผิด" และมักจะโยนความรับผิดชอบไปให้ผู้ว่าการรถไฟฯ ทั้งที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับนโยบาย
"เราจะมีนายกรัฐมนตรีที่มีความรู้ดีเรื่องประมูลรับเหมาไว้ทำไม? รัฐมนตรีคมนาคมบ้านใหญ่มีไว้ทำไม? รึเอาไว้ดองเรื่องเขากระโดงอย่างเดียว แม่งจะรับชอบแต่ไม่เคยรับผิดและคิดแก้ไขตามสูตรแล้วก็โบ้ยไปที่ผู้ว่ารถไฟ มึงนี่แหละตัวรู้ดีที่สุด"
ประเด็นที่ "พ่อเลี้ยงเจ" ออกมาฟาดครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความอึดอัดของสังคมต่อมาตรฐานความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างภาครัฐ และความเคลือบแคลงสงสัยในกระบวนการประมูลงานที่มีความเชื่อมโยงกับ "กลุ่มทุน" และ "นักการเมืองบ้านใหญ่" ซึ่งมักจะจบลงด้วยการสอบสวนที่เงียบหายไป โดยไม่มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ มีรายงานว่าเหตุการณ์เครนถล่มครั้งล่าสุดที่สีคิ้ว ซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึง 32 ราย (ตามรายงานเบื้องต้น) กำลังเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่า รัฐบาลจะกล้าผ่าตัดระบบประมูลงานรัฐตามที่ถูกเรียกร้องหรือไม่ หรือจะเป็นเพียงการ "รับชอบแต่ไม่รับผิด" เหมือนเช่นที่ผ่านมา