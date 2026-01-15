เปิดประวัติ "รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ" จากนักธุรกิจท้องถิ่นสู่เส้นทางการเมือง พบจบธรรมศึกษาชั้นเอก

เปิดปูมหลัง 'รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ' จากผู้สมัคร ส.ส.ตาก พรรคประชาชน สู่ผู้ต้องหาพัวพันเว็บพนันออนไลน์ ย้อนประวัติเส้นทางชีวิตพบทำกิจกรรมอาสาช่วยโควิด-เป็นเจ้าของธุรกิจโจ๊กชื่อดังเมืองแม่สอด ที่สำคัญเจ้าตัวมีดีกรีจบธรรมศึกษาชั้นเอก แต่กลับถูกรวบคาหลักฐานเอี่ยวธุรกิจสีเทา
จากกรณีมีรายงานว่าตำรวจไซเบอร์นำกำลังเข้าจับกุม นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.จ.ตาก เขต 2 พรรคประชาชน ในข้อหาพัวพันกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ ต่อมาเวลา 08.00 น. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทันที โดยระบุว่าเพิ่งได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวเมื่อคืนที่ผ่านมา พร้อมยืนยันจุดยืนของพรรคว่า "จะไม่ปกป้องสมาชิกที่กระทำผิด และจะไม่มีการละเว้นใดๆ ทั้งสิ้น" โดยพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุด
สำหรับนายรัชต์พงศ์ถือเป็นคนหนุ่มไฟแรงในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
เส้นทางการศึกษา
- จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ และโรงเรียนสรรพวิทยาคม
- สำเร็จการศึกษาธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (B.B.A.) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
- ประสบการณ์ทำงานและการเมือง
- ธุรกิจส่วนตัว เป็นเจ้าของกิจการ "โจ๊กแม่สอด", "โจ๊กป๋าแจ๊ว" และร้านราชาทรัพย์
- งานการเมือง เริ่มต้นจากการเป็นผู้สมัคร ส.จ.ตาก ในนามคณะก้าวหน้า (ปี 2563) ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้สมัคร ส.ส.ตาก เขต 2 พรรคประชาชน
- บทบาททางสังคม เคยมีภาพลักษณ์โดดเด่นจากการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่แม่สอด ทั้งการพ่นยาฆ่าเชื้อและจัดหาอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
การจับกุมในครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้พรรคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าทางพรรคจะมีบทลงโทษทางวินัยเพิ่มเติม หรือมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้สมัครในเขตดังกล่าวอย่างไร