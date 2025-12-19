รวบคาดอนเมือง! แอดมินเวปพนันกลัวตาย บินหนีจากเขมรกลับไทย

ตำรวจกองปราบร่วมกับ ตม.ดักรวบแอดมินเวปพนันออนไลน์คาสนามบินดอนเมือง หลังหนีการสู้รบระหว่างไทย-เขมร
วันนี้ ( 19 ธ.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ท.วรพล เลิศวิริยะพงศ์ สว.กก.2 บก.ป.ร่วมกับ พ.ต.ท.รัฐพล สุวรรณรัฐ สว.ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง บก.ตม.2 จับกุม นายณัฐพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดชลบุรี ที่ จ.647/2568 ลงวันที่ 7 พ.ย.68 ข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน ให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตฯ และร่วมกันฟอกเงิน” ได้บริเวณโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
สืบเนื่องจากนายณัฐพงษ์ ผู้ต้องหารายนี้ทำงานเป็นแอดมินดูแลระบบของเว็บไซต์พนันออนไลน์ ในฝั่งประเทศกัมพูชาขณะเกิดการปะทะกันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้ต้องหากลัวว่าไม่มีปลอดภัยในชีวิต จึงได้เดินทางจากเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชากลับเข้าประเทศไทย ผ่านสนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายจับพร้อมควบคุมตัวไว้ได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหารับว่า ทำงานเป็นแอดมินดูแลระบบของเว็บไซต์พนันออนไลน์ ในฝั่งประเทศกัมพูชาจริง โดยเริ่มทำงานดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาประมาณ 4–5 เดือนแล้ว ซึ่งลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่การดูแลระบบหลังบ้านของเว็บไซต์ การตอบคำถามและให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับขั้นตอนการฝาก-ถอนเงิน รวมถึงการประสานงานกับทีมงานภายในเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ จึงนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชลบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป