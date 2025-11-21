รวบ “แบงค์เล็ก ตัวน้อย” โพสต์คอนเทนต์ แปะลิงก์โฆษณาเว็บพนัน

ตร.ไซเบอร์จับ “แบงค์เล็ก ตัวน้อย” อินฟลูฯสายแว้น โพสต์คอนเทนต์ แปะลิงก์โฆษณาเว็บพนัน ได้ค่าจ้าง 1,500 บาทต่อโพสต์
วันนี้ (21 พ.ย.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 และ พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ตอท.แถลงผลการจับกุมนายเนตร อาจเสียงรัมย์ อายุ 25 ปี หรือแบงค์เล็ก ตัวน้อย อินฟลูเอนเซอร์ด้านการแต่งรถทรงซิ่ง หลังตำรวจไซเบอร์พบว่า ได้โพสต์คอนเทนต์ลงสตอรี่แล้วแนบลิงก์เพื่อโฆษณาให้ผู้ติดตามกดเข้าสู่เว็บไซต์พนันออนไลน์ ผ่านอินสตาแกรม ชื่อ bank_lek_9 และ เฟซบุ๊กชื่อ “แบงค์เล็ก ตัวน้อย” ซึ่งบัญชีอินสตาแกรมมีผู้ติดตามกว่า 34,000 คน บัญชีเฟซบุ๊กมีผู้ติดตามกว่า 660,000 คน และบัญชีTikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง 1.6 ล้านคน
ต่อมาได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหา กระทั่งเจ้าตัวเดินทางเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน จึงดำเนินคดีฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนหรือทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันหรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” โดยเจ้าตัวยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และรับว่าตนรับจ้างลงคอนเทนต์แปะลิงก์เว็บพนันในราคาประมาณ 1,500 บาทต่อโพสต์
จากนั้นพนักงานสอบสวนได้ส่งฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยล่าสุด ศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุก 6 เดือนไม่รอลงอาญา แต่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ คงเหลือโทษจำคุก 3 เดือน ไม่รอลงอาญา ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังบรรดาเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เจ้าตัวรับลงโฆษณา รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์รายอื่นๆ ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป