“ดร.โอที รัฐธนินท์” อดีตนักแสดงและเซเลบคนดัง สู่ผู้ทำงานทางการเมือง

ดร.รัฐธนินท์ จิรวัฒน์โภคิน หรือโอที อดีตนักแสดงและเซเลบคนดัง ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับบทบาทจิตอาสาชอบช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินส่วนตัวนับแสนบาทในการหาถังออกซิเจนและหาเตียงช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 กว่า 140 เตียง หรือบทบาทการช่วยเหลือคนยากไร้อยู่เสมอ นั่นเพราะ “โอที” เคยเกิดและเติบโตในครอบครัวที่รวยถึงขั้นเศรษฐีของจังหวัด แต่ธุรกิจครอบครัวก็ล้มละลายจนหมดเนื้อหมดตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 40 อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์หลายๆสื่อ จนวันนี้ “โอที” กลับมายืนได้อีกครั้ง แถมพ่วงด้วยดีกรีปริญญาเอกจากคณะการเมือง และตำแหน่งผู้ทำงานทางการเมืองอย่างเต็มตัว
โดย ดร.โอที ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ก่อนอื่นผมต้องขอบพระคุณพ่อแม่และครอบครัว รวมถึงท่านอาจารย์ สาขานวัตกรรมสังคม ธุรกิจ และการเมือง ม.รังสิต และเพื่อนร่วมรุ่นทุกคน ที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดครับ ผมรู้สึกดีใจ ภูมิใจกับความมุ่งมั่น และความเพียรพยายามของตัวเองมากๆ ในส่วนของตำแหน่งผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา ผมต้องขอขอบพระคุณ สว. ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่พิจารณาให้ผมได้เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยครับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมได้ปฎิบัติงานหลายอย่างมากที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนสมาชิกวุฒิสภาในการลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียน หรือพบปะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ผมได้เห็นปัญหาภาพใหญ่ของสังคม วิธีการแก้ไขปัญหาและการมอบกำลังใจเพื่อพี่น้องประชาชนของท่าน สว.ภิญญาพัชญ์ โดยเฉพาะจากอุทกภัย จ.น่าน ที่ผ่านมา ทั้งท่าน สว. ผมและคณะทำงาน เราอยู่ในพื้นที่กันหลายวัน ผมได้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่น้ำเริ่มท่วม จนผ่านไปไม่ถึง 24 ชั่วโมง น้ำท่วมในเมืองทั้งหมด บ้านเรือน รถยนต์จมน้ำอย่างรวดเร็ว ทั้งคนทั้งสัตว์ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และถนนหลายเส้นถูกตัดขาด แต่เราก็พยายามจะช่วยเหลือประชาชน โดยการจัดหาน้ำ อาหาร ของใช้จำเป็นให้แก่พี่น้องทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างมากที่สุด จนสามารถประสานและแจกจ่ายได้กว่า 2,000 ครัวเรือน
ซึ่งการทำงานในฐานะผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา ทำให้ผมได้เห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในภาพใหญ่ขึ้นมาก และทำให้ผมเกิดแรงผลักดันหลายอย่าง จากที่ผมก็ชอบช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้ว หน้าที่และภาระกิจที่ผมได้รับมอบหมายจาก สว. ตรงนี้ มันทำให้ผมได้เห็นศักยภาพที่จะช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้น ซึ่งผมก็เลยพยายามทำให้เต็มที่และดีที่สุด ตามที่ท่าน สว. และวุฒิสภามอบหมายครับ” ดร.โอที กล่าว