เปิดใจพนักงานรถไฟวินาทีเครนยักษ์ถล่ม กัดฟันสู้ ฝ่ากองเพลิงช่วยผู้โดยสาร ลั่น “ผมพยายามที่สุดแล้ว”

เพจ “ท่านเปา“ เปิดใจพนักงานรถไฟวินาทีเฉียดตายเครนยักษ์ถล่มจนพังยับเยิน เจ้าตัวกัดฟันสู้ฝ่ากองเพลิงกลับไปช่วยผู้โดยสาร พร้อมคำพูดบีบหัวใจ ระบุ “ผมพยายามช่วยทุกคนอย่างเต็มที่แล้ว แต่โบกี้ 2 ผมเข้าไปไม่ได้จริงๆ”
จากกรณี เหตุรถไฟขบวนด่วนพิเศษ ขบวน 21 กรุงเทพอภิวัฒน์ - อุบลราชธานี ประสบเหตุเครนใช้ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงหล่นทับตู้โดยสารเสียหาย 3 ตู้ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและผู้เสียชีวิต 22 ราย
ล่าสุด วันนี้ (15 ม.ค.) เพจ “ท่านเปา” ได้เผยคำพูดสั้น ๆ จาก นายธีระศักดิ์ วงศ์สูงเนิน พนักงานรถไฟประจำโบกี้ 3 หลังเผชิญวินาทีชีวิตที่ไม่มีใครอยากเจอ กล่าวว่า “ผมพยายามช่วยชีวิตทุกคนอย่างเต็มที่…”
วันนี้ขบวนรถไฟวิ่งมาด้วยความเร็วกว่า 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จู่ๆ เครนก่อสร้างขนาดยักษ์ ถล่มลงมาทับขบวนรถไฟแบบไม่ทันตั้งตัว
แรงกระแทกทำให้ร่างเขาถูกเหวี่ยงกระเด็น กระแทกพื้นอย่างแรง จากนั้นก็มีเสียงระเบิด เสียงเหล็กบิด เสียงคนกรีดร้องตามมาพร้อมกับเปลวไฟที่ลุกท่วม
แต่แทนที่จะหนีเอาชีวิตรอดเขากลับ กัดฟันลุกขึ้นพยายามฝ่าควันไฟ ย้อนกลับเข้าไปในขบวนรถไฟที่เพลิงกำลังลุกไหม้
เพื่อช่วยผู้โดยสารทีละคน เขาพยายามพาทุกคนออกมาให้ได้มากที่สุดแม้ตัวเองจะบาดเจ็บ
แต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเขา
คือ…”ผมเข้าไปช่วยโบกี้ 2 ไม่ได้จริงๆ มันรุนแรงเกินไป”
คำพูดนี้ไม่ใช่คำแก้ตัวแต่มันคือแผลในใจของคนที่ “อยากช่วยทุกคน” แต่ทำไม่สำเร็จ”