ไม่ยอมแพ้! GISTDA พร้อมลุยต่อ หลังส่ง THEOS-2A พลาดวงโคจร เหตุจรวดขนส่งอินเดียขัดข้อง

“GISTDA“ แถลงการณ์ผลการนำส่งดาวเทียม THEOS-2A ไม่สามารถเข้าสู่วงโคจรได้ตามแผน หลังเกิดเหตุจรวดขนส่งของอินเดียขัดข้องกลางอากาศจนเบี่ยงทิศทาง ตกเผาไหม้เหนือมหาสมุทรอินเดีย
วันนี้ (13 ม.ค.) เพจ “GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)“ แถลงการณ์ผลการนำส่งดาวเทียม THEOS-2A
รายงานว่า “ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้มีกำหนดการนำส่งดาวเทียม THEOS-2A ขึ้นสู่วงโคจรด้วยจรวดนำส่ง PSLV-C62 ขององค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย (ISRO) เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 เวลา 11.48 น. และได้เกิดเหตุขัดข้องในช่วงท้ายของขั้นที่ 3 เกิดความผิดปกติของการควบคุมการทรงตัว ส่งผลให้วิถีการบินเบี่ยงเบนไปจากแผนที่กำหนด ทำให้ดาวเทียม THEOS-2A และดาวเทียมอีก 15 ดวงไม่สามารถปล่อยเข้าสู่วงโคจรได้ตามแผน
จากการประเมินของ ISRO คาดว่าจรวดและตัวดาวเทียมจะตกลงกลับสู่โลก โดยผ่านการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศเหนือมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชน จึงไม่มีความเสี่ยงต่อประชาชนและทรัพย์สินบนภาคพื้นดิน
ในส่วนของดาวเทียม THEOS-2A ได้มีการทำประกันภัยนำส่งดาวเทียม (Launch Insurance) ที่ครอบคลุมการสร้างใหม่ (Rebuilt) และนำส่งอีกครั้ง (Relaunch) ในกรณีที่นำส่งไม่สำเร็จ ทั้งนี้ จะต้องมีการหารือร่วมกันในรายละเอียด และเมื่อได้ข้อสรุปถึงแนวทางการดำเนินการต่อไปแล้ว GISTDA จะแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบต่อไป
จรวด PSLV มีประวัติการส่งดาวเทียมมาแล้วทั้งสิ้น 63 ครั้ง และประสบความสำเร็จ จำนวน 60 ครั้ง คิดเป็นอัตราความสำเร็จ (Success Rate) ที่ 95.24 % ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอวกาศ นอกจากนี้ PSLV เป็นจรวดที่สร้างขึ้นเพื่อส่งดาวเทียมที่ระดับความสูง 500 กิโลเมตรจากพื้นดินตรงกับระดับความสูงที่ THEOS-2A ออกแบบมา
ถึงแม้ ครั้งนี้ดาวเทียม THEOS-2A จะไม่ได้ขึ้นสู่วงโคจรตามที่กำหนด อันเนื่องมาจากมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคในการนำส่ง อย่างไรก็ตาม THEOS-2A ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จด้านการสร้างความพร้อมของกำลังคนในการพัฒนาดาวเทียมของไทย โดย GISTDA และทีมวิศวกร จะยังคงมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างดาวเทียม THEOS-2A มาพัฒนาดาวเทียมดวงใหม่ของไทย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ต่อไป”