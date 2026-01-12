พระองค์เจ้าสิริภาฯ แจ้งข่าวเศร้า คุณเลย์ลิน แมวทรงเลี้ยง เสียชีวิตแล้ว

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ แจ้งยกเลิกขอบริจาคเลือดให้คุณเลย์ลิน แมวทรงเลี้ยง เนื่องจากได้เสียชีวิตอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลสัตว์เกษตร บางเขน กรุงเทพฯ พร้อมขอบคุณโดนเนอร์ทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือ
สืบเนื่องจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ขอผู้มีจิตเมตตา ขอรับบริจาคเลือดให้คุณเลย์ลิน แมวทรงเลี้ยง เพศเมียป่วยเป็นโรคถุงน้ำที่ไต ไตเสื่อมทั้งสองข้าง เม็ดเลือดแดงต่ำต้องให้เลือดด่วน
วันนี้(12ม.ค.69) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงได้บันทึกคลิปวีดีโอประทานความขอบคุณถึงทุกๆท่านที่ได้ช่วยเหลือน้องเลย์ลิน ว่า
" สวัสดีค่ะ วันนี้หนูขอมาแจ้งยกเลิกขอบริจาคเลือดนะคะ เพราะว่าวันนี้สามโมงสี่สิบ เลย์ลินลูกสาวหนู ได้เสียไปอย่างสงบค่ะ เขาหลับไปแล้วหลับเลย
หนูอยากจะกราบขอบพระคุณโดนเนอร์ทุกท่านจากใจนะคะ หนูสำนึกบุญคุณทุกคนเสมอ หากพวกคุณมีอะไรให้หนูตอบแทน สามารถเอ่ยมาได้เลยนะคะ หนูอยากจะขอบคุณ
ส่วนลูกหนูก็เขาไม่ทรมานแล้วค่ะ หนูซึ้งในน้ำใจของทุกท่านค่ะที่เมตตาเลย์ลินค่ะ หนูขอบพระคุณจากใจจริงๆนะคะ ขอบพระคุณค่ะ "