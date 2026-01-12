โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ – ประกิต โฮลดิ้งส์ ผนึกพันธมิตรจีน FENGWO ยกระดับ Medical & Wellness Tourism สู่ตลาดไทย-จีน

7 มกราคม 2569, โรงพยาบาลรวมใจรักษ์(Ruamjairak Hospital) โรงพยาบาลเอกชนแนวคิดใหม่ของการดูแลสุขภาพ และ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทโฮลดิ้งส์ด้านการสื่อสารการตลาดชั้นนำของไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ZHEJIANG FENGWO HOLDING GROUP CO., LTD กลุ่มธุรกิจด้าน Digital Communication และ Platform Technology ชั้นนำจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการตลาด การสื่อสาร และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical & Wellness Tourism) ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนอย่างเป็นระบบ
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายในการผสานจุดแข็งของ ภาคการแพทย์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีการตลาด เพื่อสร้างรูปแบบการทำงานใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาดจีนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์บริการสุขภาพของไทยในระดับนานาชาติ
2 ความร่วมมือหลัก ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์เดียวกัน
การลงนาม MOU เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 ประกอบด้วย 2 ความร่วมมือสำคัญ ได้แก่
1. โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ x FENGWO มุ่งพัฒนาและสื่อสารบริการ Medical & Wellness Tourism ของไทยสู่ตลาดจีน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและเครือข่ายสื่อที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดำเนินงานภายใต้แนวคิดใหม่ของการดูแลสุขภาพ ให้บริการแบบองค์รวมโดยทีมแพทย์เฉพาะทางกว่า 300 คน ครอบคลุมหลายสาขา พร้อมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และการดูแลที่คำนึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
2. บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) x FENGWO ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาด การสื่อสาร และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจระหว่างไทย–จีน สนับสนุนการทำตลาดข้ามประเทศ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดในระดับนานาชาติ
บทบาท Strategic Connector ผสานความเชี่ยวชาญของ 3 ทีม
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของทั้งสามองค์กรในฐานะ Strategic Connector ระหว่างไทย–จีน โดย
• โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ (RJRH) นำความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และบริการสุขภาพ
• ประกิต โฮลดิ้งส์ เสริมศักยภาพด้านกลยุทธ์สื่อ การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์
• FENGWO สนับสนุนด้วยเทคโนโลยีการตลาด แพลตฟอร์มดิจิทัล และเครือข่ายสื่อในประเทศจีน
เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมและโซลูชันด้านMedical & Wellness Tourism ที่เชื่อมโยงตลาดไทย–จีนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
วางรากฐานความร่วมมือระยะยาว
ความร่วมมือทั้งสองฉบับมีระยะเวลา 1 ปี และคาดว่าจะช่วยเพิ่มการรับรู้และความเชื่อมั่นในบริการสุขภาพของไทยในตลาดจีน ขยายโอกาสด้าน Medical & Wellness Tourism และยกระดับศักยภาพการทำตลาดข้ามประเทศขององค์กรไทย
ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการลงนาม MOU แต่เป็นการวางรากฐานของระบบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ที่ผสานการแพทย์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เวที Medical & Wellness Tourism ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม