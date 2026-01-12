อาลัย “อัษฎา ชัยนาม” อดีตทูตผู้แทนถาวรไทยประจำ UN ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 84 ปี

วงการทูตเศร้า! “อัษฎา ชัยนาม” อดีตเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ สิริอายุ 84 ปี กำหนดสวดพระอภิธรรม 12-14 ม.ค.นี้ ณ วัดธาตุทอง
วันนี้ (12 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สโมสรสราญรมย์ได้ออกประกาศแจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 2/2569 เรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของ นายอัษฎา ชัยนาม ข้าราชการบำนาญ และอดีตเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
โดยทางครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 12 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ ดังนี้:
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2569
เวลา 18.00 น. : พิธีสวดพระอภิธรรม
วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2569
เวลา 18.00 น. : สโมสรสราญรมย์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2569
เวลา 18.00 น. : พิธีสวดพระอภิธรรม
เวลา 19.00 น. : พิธีฌาปนกิจ ณ เมรุหลัง
สำหรับ นายอัษฎา ชัยนาม ถือเป็นนักการทูตอาวุโสที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวงการการทูตไทย โดยเฉพาะในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งได้สร้างคุณูปการในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยในเวทีระดับโลกมาอย่างยาวนาน
เปิดประวัติ “อัษฎา ชัยนาม” ทายาทตระกูลนักการทูต
นายอัษฎา ชัยนาม เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2484 ในครอบครัวนักการทูต เป็นบุตรของ นายไพโรจน์ ชัยนาม อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และเป็นหลานของ นายดิเรก ชัยนาม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ด้านการศึกษา:
• จบการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และวิทยาลัยเดนสโตน ประเทศอังกฤษ
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (พ.ศ. 2507) และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ (พ.ศ. 2508) จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส (UCLA) สหรัฐอเมริกา
เส้นทางชีวิตราชการและผลงานโดดเด่น
ท่านทูตอัษฎาเริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศในปี พ.ศ. 2509 และดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายตลอดระยะเวลาเกือบ 36 ปี:
• เอกอัครราชทูตไทยประจำหลายประเทศ: เช่น เวียดนาม (พ.ศ. 2527-2529), สิงคโปร์ (พ.ศ. 2529-2533) และนิวซีแลนด์ (พ.ศ. 2533-2536)
• อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ: (พ.ศ. 2536-2538)
• ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ (UN) ณ นครนิวยอร์ก: (พ.ศ. 2539-2544) ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสูงสุดในสายงานด้านพหุภาคี โดยได้สร้างผลงานสำคัญในการนำประเทศไทยเข้าไปมีบทบาทนำในเวทีโลก
นอกจากภารกิจทางการทูตแล้ว ท่านยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและประวัติศาสตร์การทูต โดยมักให้ทัศนะที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในประเด็นสำคัญ เช่น กรณีข้อพิพาทปราสาทพระวิหาร รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เมื่อปี พ.ศ. 2539