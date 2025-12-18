ออมสินให้กู้สูงสุด 100% สำหรับคนมีบำเหน็จตกทอด ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี วันนี้ – 31 ม.ค.68

โปรแรงเอาใจวัยเกษียณจากออมสิน ด้วยสินเชื่อสวัสดิการโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ ให้วงเงินสูง ผ่อนยาว รายละเอียดเพิ่มเติม > https://to.gsb.or.th/2G0bgaM หรือติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มกราคม 2569
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3.50% ต่อปี
- วงเงินกู้สูงสุด 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอด
- ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
หมายเหตุ :
- โปรโมชันอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 = 3.500% ต่อปี ปีที่ 2 = 4.000% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-1.995% ต่อปี (4.300%) เฉพาะลูกค้ารายใหม่เท่านั้น
- ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.295% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.171% - 4.300% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี
- เฉพาะข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
- ลูกค้าปัจจุบันที่ประสงค์ขอเพิ่มวงเงินกู้ สามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินสาขาเดิมที่ใช้บริการสินเชื่อบำเหน็จตกทอดเท่านั้น อัตราอกเบี้ย MRR-1.995% ต่อปี (4.300%) ตลอดอายุสัญญา
- หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
รู้ก่อนกู้...กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว