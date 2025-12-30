ที่สุดแห่งปี...รวมบุคคลสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ กับเรื่องเศร้าของคนไทยในปีที่ผ่านมา

ก่อนปีมะเส็งจะผ่านพ้นไปสู่ปีมะเมีย ที่หลายๆ คนก็อยากให้เป็นปีที่ดี ทำอะไรก็สำเร็จอย่างรวดเร็ว ประดุจความปราดเปรียวของม้า สัญลักษณ์ของปีใหม่ที่จะมาถึงในไม่กี่วันนี้
เซเลบออนไลน์ขอรวบรวมเรื่องดีๆ แห่งปี ของผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย และเรื่องเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ มาไว้เป็นเครื่องเตือนใจ เพื่อให้รู้ซึ้งว่า มีดีก็มีร้าย และก็มีความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
เริ่มจาก “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” นอกจากจะทรงมีพระสิริโฉมงดงามแล้ว ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพหลายๆ ด้าน ทรงสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอื่นๆ เช่น เยอรมัน, ฝรั่งเศส, จีน, สเปน, อิตาลี และลาว และทรงใช้ภาษาต่างชาติได้ดีในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งในขณะตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 10 และเสด็จแทนพระองค์
แถมยังทรงสนพระทัยในกีฬาหลากหลาย ทั้ง ไอซ์ ฮอกกี้ เรือใบ จักรยาน และวิ่ง ทรงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลายประเภท และดำรงตำแหน่งทูตกีฬาไอซ์ฮอกกี้หญิง ทรงมีพะปรีชาสามารถในการบังคับเรือใบ และร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติหลายครั้ง ทั้งยังทรงร่วมวิ่งกับตำนานนักวิ่งมาราธอนโลกที่ผ่านมาอีกด้วย
นักวิเคราะห์ชาวจีนชื่นชมพระองค์ ว่าเป็นแบบอย่างผู้หญิงยุคใหม่ที่งดงาม สง่างาม และไม่หยุดพัฒนาตนเอง ตั้งแต่พระจริยวัตรอ่อนโยน จนถึงความมุ่งมั่นด้านการศึกษาและทักษะนักบิน สะท้อนพลังของผู้หญิงที่สร้างความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง
“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” พระราชธิดาพระองค์เล็ก ของในหลวง รัชกาลที่ 10 นอกจากพระองค์จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศอย่างเต็มความสามารถแล้ว ยังมีพระปรีชาสามารถโดดเด่นในหลายๆ ด้าน ที่ผ่านมาในปี 2560 นิตยสาร Garzia ของอังกฤษ ได้จัดอันดับให้เป็นสมาชิกราชวงศ์ที่มีสไตล์ที่สุดจากทั่วโลก ทรงก่อตั้งแบรนด์แฟชั่น “Sirivannavari” โดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นำผลงานอวดต่อสายตาชาวโลกจนเป็นที่ประจักษ์ ในฐานะ “เจ้าหญิงดีไซเนอร์”
ทรงสืบสานต่อยอดผ้าไหมไทย ตามพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ส่งเสริมให้นำผ้าไหมไทยมาประยุกต์ใช้ในการตัดเย็บเครื่องแต่งกายให้ร่วมสมัย สวมใส่ได้ในโอกาสต่างๆ ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของพระองค์ ที่เป็นการเฟ้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่การประกวดออกแบบเสื้อผ้า
ทั้งยังนำเสนอต่อยูเนสโก ให้ “ชุดไทย” จากพระราชวิสัยทัศน์ของสมเด็จพันปีหลวง ที่ทรงริเริ่มให้มีการออกแบบชุดไทยใช้ในวาระต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่า ความงดงาม และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทย ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในปี 2569
ขณะเดียวกัน ยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูพระเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระกรณียกิจ แด่เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมและการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย
นอกจากนี้ พระองค์หญิงยังสนพระทัยในกีฬาขี่ม้าตั้งแต่พระชันษา 9 ปี จนปัจจุบันได้เป็นนักกีฬาขี่ม้า และทรงเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ ที่ผ่านมา ยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมแข่งขันแบดมินตันในต่างประเทศ ได้เหรียญทอง และทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาแล้วมากมาย
สำหรับศิลปินไทยที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก ฝ่ายหญิงก็จะมี “ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล” จะหยิบจับหรือทำอะไร แม้เรื่องของอาหารการกิน ก็มักจะได้รับความสนใจ ฮือฮา พากันทำตามจนเกิดปรากฏการณ์นำ Soft Power ไทย อวดสายตาชาวโลก ล่าสุด รับบทบาทในฐานะ “Amazing Thailand Ambassador” ปี พ.ศ. 2569 เพื่อเชิญชวนแฟนคลับและนักท่องเที่ยว เปิดมุมมองใหม่ในการสัมผัสเสน่ห์และประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมและสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยว ออกไปค้นหาและสัมผัสความสวยงามของประเทศไทยไปด้วยกัน
ส่วนศิลปินชายไทยที่โด่งดังแถมยังเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนนั้น คงหนีไม่พ้น ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง และซูเปอร์สตาร์ระดับโลกสัญชาติไทย “แบมแบม-กันต์พิมุก ภูวกุล” ที่เริ่มฉายแววศิลปินตั้งแต่ 10 ขวบ จนกระทั่ง ได้เป็นหนึ่งในสมาชิก GOT7 อันโด่งดัง ที่มีผลงานในประเทศเกาหลี จนมีแฟนคลับคนไทยและเกาหลีจำนวนมาก ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินเดี่ยวที่มีผลงานเพลงของตนเอง และเริ่มทำงานทั้งในไทยและเกาหลี
ขณะเดียวกัน เขายังเป็น Friend of UNICEF ได้ช่วยเหลือเด็กและสังคม ทำโครงการเกี่ยวกับวัยรุ่น การได้ทำตามความฝัน และการยุติความรุนแรงต่อเด็ก ด้วยความสนใจในกีฬาบาสเกตบอล เขาทั้งยังได้เป็น Global Brand Ambassador ของ NBA ทีม Golden State Warriors มาแล้ว
แบมแบมเคยทำเพลงกับ กอล์ฟ F.Hero และYOUNGOHM จนได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติต่อฝีมือคนไทย และที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆ ชาวไทยและทั่วโลก ก็เมื่อ แบมแบม ได้ปล่อยเพลง “ไม่มีใครสักคืน (Dancing By Myself) ฟีเจอริ่งโดยธามไท ผลงาน Pre-Release จาก อัลบัม EP ภาษาไทยชุดแรกของแบมแบมในชื่อ HOMETOWN ซึ่งเขามีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องและทำนองโดยมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตของตนเองทั้งในเกาหลีและที่เมืองไทย แถมยังร่วมงานอีเวนต์ในเมืองไทยเสมอมา
ปัจจุบัน แบมแบมในวัย 28 ปี รับตำแหน่ง friends of sea game 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ สร้างความภาคภูมิใจให้กับเขาเป็นยิ่งนัก
มาถึงเหตุการณ์ที่สร้างความโศกเศร้าเสียใจต่อคนไทยทั้งประเทศ เมื่อ สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยพระองค์ท่านทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของพระบรมวงศานุวงศ์ และของปวงชนชาวไทย ทรงมีคุโณปการแก่ประเทศไทย อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน นำมาซึ่งการถวายอาลัยจากทั่วทุกสารทิศ
ด้านราชนิกูลที่ได้จากไปในปีนี้ ก็มีหลากหลายท่านเช่นกัน อาทิ “ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร” หรือ “ท่านหญิงปิ๋ม” สิ้นชีพิตักษัย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 68 สิริชันษา 92 ปี เป็นพระมารดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และยังเป็นพระมาตุลานีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระมารดาของ ม.ล. สราลี กิติยากร
“ม.จ. อุทัยเที่ยง ชยางกูร” ธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีโสทรเชษฐภาดาและโสทรกนิษฐภาดารวมสององค์คือ ม.จ. เวียงวัฒนา ชยางกูร และม.จ. จรูญฤทธิเดช ชยางกูร เข้ารับราชการที่ กรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2533 มีโรคประจำองค์ และมักจะประชวรพระวาโยบ่อยครั้ง และถึงชีพิตักษัยด้วยภาวะโลหิตในทางเดินอาหาร เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 68 สิริชันษา 94 ปี
“พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล” หรือ “ท่านชายใหม่” สิ้นชีพิตักษัย ณ บ้านพัก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 พ.ย. 68 สิริชันษา 78 ปี เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับ หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา (สุฤทธิ์) เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านชายใหม่เป็นบิดาของ ม.ร.ว. แม้นนฤมาส ยุคล, ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล, ม.ร.ว. จันทรนิภา ยุคล และ ม.ร.ว. รังษิพันธ์ ยุคล
“พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา” บุตรพระยาอิศรพงษ์พิพัฒน์ (ม.ล. ศิริ อิศรเสนา) กับ ม.ล. สำลี อิศรพงษ์พิพัฒน์ (สกุลเดิม: กุญชร) และเป็นหลานปู่เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) อดีตเสนาบดีกระทรวงวัง สมรสกับ บุนนาค อิศรเสนา ณ อยุธยา มีบุตร 1 คน คือ พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ในส่วนของแวดวงสังคมเมืองไทย ที่เกิดการสูญเสียครั้งสำคัญ ก็มี “คุณหญิงธิดา พงษ์พานิช” ภริยาของมนตรี พงษ์พานิช อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายสมัย คุณแม่ของเซเลบสาว ดวง-มนตร์ลดา พงษ์พานิช และวัชริศวร์ พงษ์พานิช ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมในวัย 81 ปี เมื่อเดือนกันยายน 2568
“ปรียาพร เหตระกูล” ภริยาของประชา เหตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารกลุ่มเดลินิวส์ มารดาของดล เหตระกูล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และอดีตรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า, ดอม เหตระกูล นักแสดงชื่อดัง และแดน เหตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น คุณแม่แป๊บได้ถึงแก่กรรมช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2568