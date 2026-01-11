การรถไฟมาเลเซีย เผยกำหนดการเดินรถ My Sawasdee กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่ ตลอดปี 2569

เผื่อใครสนใจเที่ยวมาเลเซียด้วยรถไฟ การรถไฟมาเลเซีย เผยกำหนดการเดินรถ มาย สวัสดี (My Sawasdee) เส้นทางกัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่ ไป-กลับ รวม 14 ขบวน ตลอดปี 2569 ค่าโดยสารเริ่มต้น 95 ริงกิต ประมาณ 8 แบงก์แดงมีทอน ขากลับออกจากหาดใหญ่ 10 โมงเช้าเศษ ถึงกัวลาลัมเปอร์ก่อนเที่ยงคืน
วันนี้ (11 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า การรถไฟมาลายา (KTM Berhad) ประเทศมาเลเซีย ประกาศกำหนดการเดินรถไฟขบวนพิเศษ มายสวัสดี (My Sawasdee) เส้นทางสถานีเคแอล เซ็นทรัล (KL Sentral) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ถึงสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวมายังประเทศไทย รับ-ส่งผู้โดยสารเฉพาะสถานีเคแอลเซ็นทรัล สถานีสุไหงบุเลาะห์ (Sungai Buloh) สถานีอิโปห์ (Ipoh) สถานีไทปิง (Taiping) สถานีปาดังเบซาร์ (Padang Besar)
ขาไป ขบวน 1004 (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) รถออกจากสถานีเคแอล เซ็นทรัล เวลา 22.30 น. ตามเวลามาเลเซีย ถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ เวลา 08.50 น. ตามเวลาประเทศไทย ใช้เวลาเดินทาง 11 ชั่วโมง 20 นาที
ส่วนขากลับ ขบวน 1005 (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) ออกจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ เวลา 10.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถึงสถานีเคแอล เซ็นทรัล เวลา 23.15 น. ตามเวลามาเลเซีย ใช้เวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง 55 นาที
ค่าโดยสารแบ่งออกเป็น รถนั่งชั้น 2 จำนวน 60 ที่นั่ง 5 คัน ค่าโดยสาร 95 ริงกิต (ประมาณ 735 บาท) รถนอน จำนวน 40 เตียง 3 คัน แบ่งเป็นเตียงบน ค่าโดยสาร 109 ริงกิต (ประมาณ 841 บาท) เตียงล่าง ค่าโดยสาร 119 ริงกิต (ประมาณ 918 บาท) สามารถจองแบบเที่ยวเดียว (One Way) หรือแบบไป-กลับ (Round Trip) ก็ได้
ค่าโดยสารที่กำหนดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น ไม่มีราคาสำหรับเด็ก ราคาพิเศษ หรือตั๋วโดยสารฟรี อีกทั้งไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับกำหนดการเดินรถไฟ My Sawasdee ปี 2569 มีดังนี้
เที่ยวที่ 1 ขาไป (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 30 ม.ค. 2569 ขากลับ (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) วันจันทร์ที่ 2 ก.พ. 2569 เปิดสำรองที่นั่งไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2568 (ยังมีที่นั่งว่าง)
เที่ยวที่ 2 ขาไป (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 2569 ขากลับ (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 2569 เปิดสำรองที่นั่งไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2568 (ยังมีที่นั่งว่าง)
เที่ยวที่ 3 ขาไป (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 2569 ขากลับ (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 2569 เปิดสำรองที่นั่งวันที่ 27 ก.พ. 2569
เที่ยวที่ 4 ขาไป (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 2569 ขากลับ (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 2569 เปิดสำรองที่นั่งวันที่ 27 ก.พ. 2569
เที่ยวที่ 5 ขาไป (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 2569 ขากลับ (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) วันจันทร์ที่ 24 ส.ค. 2569 เปิดสำรองที่นั่งวันที่ 29 มิ.ย. 2569
เที่ยวที่ 6 ขาไป (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 2569 ขากลับ (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) วันจันทร์ที่ 28 ก.ย. 2569 เปิดสำรองที่นั่งวันที่ 29 มิ.ย. 2569
เที่ยวที่ 7 ขาไป (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 23 ต.ค. 2569 ขากลับ (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 2569 เปิดสำรองที่นั่งวันที่ 29 ส.ค. 2569
เที่ยวที่ 8 ขาไป (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 2569 ขากลับ (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 2569 เปิดสำรองที่นั่งวันที่ 29 ส.ค. 2569
เที่ยวที่ 9 ขาไป (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 2569 ขากลับ (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2569 เปิดสำรองที่นั่งวันที่ 29 ก.ย. 2569
เที่ยวที่ 10 ขาไป (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2569 ขากลับ (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) วันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 2569 เปิดสำรองที่นั่งวันที่ 29 ก.ย. 2569
เที่ยวที่ 11 ขาไป (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2569 ขากลับ (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) วันจันทร์ที่ 29 พ.ย. 2569 เปิดสำรองที่นั่งวันที่ 29 ก.ย. 2569
เที่ยวที่ 12 ขาไป (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 2569 ขากลับ (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2569 เปิดสำรองที่นั่งวันที่ 29 ต.ค. 2569
เที่ยวที่ 13 ขาไป (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) วันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค. 2569 ขากลับ (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2569 เปิดสำรองที่นั่งวันที่ 29 ต.ค. 2569
เที่ยวที่ 14 ขาไป (กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่) วันพฤหัสบดีที่ 31 ธ.ค. 2569 ขากลับ (หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์) วันอาทิตย์ที่ 3 ม.ค. 2570 เปิดสำรองที่นั่งวันที่ 29 ต.ค. 2569
ช่องทางสำรองที่นั่งอย่างเป็นทางการ ที่เว็บไซต์ https://www.ktmb.com.my หรือแอปพลิเคชัน KITS Style รับชำระด้วยบัตร VISA และ Mastercard ยกเว้นช่วงเวลา 23.00-00.15 น. ตามเวลามาเลเซีย (22.00-23.15 น. ตามเวลาประเทศไทย) เนื่องจากปิดสำรองที่นั่งเพื่อปรับปรุงระบบประจำวัน
อนึ่ง สำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย ขากลับจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ไปยัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีรถไฟ ETS จากสถานีกัวลาลัมเปอร์ ถึงสถานีปาดังเบซาร์ รัฐปะลิส ได้แก่ ขบวน EP9224 เวลา 07.20 และขบวน EP9226 เวลา 09.55 น. แล้วต่อรถไฟขบวนที่ 950 ปาดังเบซาร์-ชุมทางหาดใหญ่ ออกจากสถานีปาดังเบซาร์ 15.40 น. ตามเวลาประเทศไทย (16.40 น. ตามเวลามาเลเซีย) ถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ 16.25 น.
นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสารจากสถานีขนส่งทีบีเอส (TBS) ถึงอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเที่ยวบินจากท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย และบาติกแอร์ วันละ 1 เที่ยวบิน
สำหรับคนไทยที่ต้องการไปเที่ยวที่ประเทศมาเลเซีย ต้องลงทะเบียนเข้าประเทศมาเลเซียผ่านบัตรขาเข้าดิจิทัล (MDAC) ที่เว็บไซต์ https://imigresen-online.imi.gov.my/mdac/main ก่อนเข้าประเทศภายใน 3 วัน ก่อนวันเดินทาง