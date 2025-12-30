มาเลเซียปิดเดินรถไฟดีเซลฯ เกอมัส-ยะโฮร์บาห์รู หลังเปิดให้บริการรถไฟ ETS จากกัวลาลัมเปอร์

การรถไฟมาเลเซีย ประกาศยุติเดินรถไฟด่วนสายใต้ "เอ็กซ์เพรส เซลาตัน" จากสถานีเกอมัสถึงสถานีเจบีเซ็นทรัล ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2569 หลังเปิดให้บริการรถไฟ ETS จากกัวลาลัมเปอร์ ถึงยะโฮร์บาห์รู ไป-กลับเพิ่มเป็นวันละ 8 เที่ยว ปิดตำนานรถจักรดีเซลไฟฟ้า ทำการเดินรถมานานถึง 9 ปี
วันนี้ (30 ธ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า การรถไฟมาลายา (KTM Berhad) ประเทศมาเลเซีย ประกาศว่า รถไฟด่วนสายใต้ หรือ เอ็กซ์เพรส เซลาตัน (EKSPRES SELATAN) ซึ่งใช้รถจักรดีเซลไฟฟ้าทำการเดินรถ ระหว่างสถานีเกอมัส (Gemas) รัฐเนกรีเซมบีลัน ถึงสถานีเจบี เซ็นทรัล (JB Sentral) รัฐยะโฮร์ จะยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป เนื่องจากได้เปิดให้บริการรถไฟ ETS จากสถานีเคแอล เซ็นทรัล (KL Sentral) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ถึงสถานีเจบี เซ็นทรัล มาตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา และได้เพิ่มความถี่การให้บริการเป็นวันละ 4 เที่ยว ไป-กลับรวม 8 เที่ยว พร้อมกับขบวนรถไฟ ETS จากสถานีปาดังเบซาร์ (Padang Besar) รัฐปะลิส ได้ขยายเส้นทาง จากเดิมสถานีปลายทางเซกามัต (Segamat) ไปยังสถานีเจบีเซ็นทรัล
การรถไฟมาเลเซีย ชี้แจงว่า การยุติการให้บริการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปรับแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเดินรถผู้โดยสารในเส้นทางภาคใต้ของมาเลเซีย ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานโครงการรถไฟทางคู่ติดตั้งระบบไฟฟ้า เกอมัส-ยะโฮร์บาห์รู (Gemas Johor Bahru Electric Double Track) หลังจากเปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา 9 ปี เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในภาคใต้ของมาเลเซีย มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การให้บริการเดินรถมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว เป็นระบบมากขึ้น และมุ่งเน้นประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ
ในช่วงเวลาเดียวกัน การรถไฟมาเลเซีย แจ้งว่า ความต้องการเดินทางของผู้โดยสารในภาคใต้จะยังคงได้รับการรองรับอย่างเพียงพอ ผ่านการให้บริการรถไฟ ETS แบบเต็มรูปแบบ ไปจนถึงสถานีเจบีเซ็นทรัล วันละ 8 เที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป ด้วยบริการ ETS ที่ครบถ้วน ผู้โดยสารจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม พร้อมระยะเวลาเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริการรถไฟด่วนฝั่งตะวันออก (Ekspres Rakyat Timuran หรือ ERT) ในเส้นทางเจบีเซ็นทรัล ถึงสถานีตุมปัต (Tumpat) รัฐกลันตัน จะยังคงให้บริการตามปกติ และยังเป็นตัวเลือกหลักสำหรับผู้โดยสารจากภาคใต้สู่ชายฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ บริการชัตเติลติมูรัน (Shuttle Timuran) จะยังคงเปิดให้บริการเป็นทางเลือกการเดินทางแบบแวะจอด สำหรับเส้นทางเกอมัส ถึงตุมปัตอีกด้วย
นายอาหมัด นิซาม โมฮาเหม็ด อามิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) การรถไฟมาเลเซีย กล่าวแสดงความขอบคุณอย่างสูงสุดต่อผู้โดยสารและผู้ใช้บริการรถไฟด่วนภาคใต้ สำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่บริการนี้เปิดให้บริการ ทุกการเดินทาง ความทรงจำ และความรู้สึกผูกพันกับรถไฟด่วนภาคใต้ จะคงอยู่ในใจของพนักงานการรถไฟมาเลเซียทุกคนเสมอ และขอเชิญชวนประชาชนให้ยังคงเลือกและสนับสนุนบริการของการรถไฟมาเลเซีย ในฐานะระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และเชื่อถือได้
การรถไฟมาเลเซีย แนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบตารางเดินรถล่าสุดผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของการรถไฟมาเลเซีย และขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายตั๋วอย่างเป็นทางการ หรือขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์บริการลูกค้า KTMB หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KTMB ได้ที่หมายเลข +60397791200 หรือรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของ KTM Berhad
อนึ่ง รถไฟด่วนสายใต้ หรือ เอ็กซ์เพรส เซลาตัน (EKSPRES SELATAN) ระหว่างสถานีเกอมัส ถึงสถานีเจบี เซ็นทรัล เปิดให้บริการเมื่อปี 2559 หลังรถไฟทางคู่ติดตั้งระบบไฟฟ้า จากสถานีปาดังเบซาร์ และสถานีบัตเตอร์เวอร์ธ รัฐปีนัง สิ้นสุดที่สถานีเกอมัส ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการรถไฟ ETS ไปยังสถานีเกอมัส โดยต้นทางจากสถานีเกอมัส รถออกเวลา 02.00, 09.30 และ 15.20 น. และต้นทางจากสถานีเจบี เซ็นทรัล รถออกเวลา 08.30, 14.40 และ 18.05 น. ใช้รถจักรดีเซลรางในการเดินรถ และใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ทำให้การเดินทางโดยรถไฟระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังเมืองเจบี เซ็นทรัล ตรงข้ามประเทศสิงคโปร์นั้นล่าช้า