ระบบราง 4 ม.ค. 69 คนเดินทางแน่น รถไฟผู้โดยสารพุ่งกว่า 1.05 แสนคน

กรมรางฯ สรุปยอดระบบราง 4 ม.ค. 69 คนแห่เดินทางกลับ รถไฟผู้โดยสารกว่า 1.05 แสนคน เที่ยวขาเข้ากทม. สูงสุดในรอบ 10 วัน กว่า 6 หมื่นคน ส่วนรถไฟฟ้า 7 สาย ผู้ใช้บริการรวมกว่า 8.4 แสนคน-เที่ยว กำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดความปลอดภัยวันสุดท้ายของเทศกาล “ห้ามการ์ดตก”
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางด้วยระบบราง ประจำวันที่ 4 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ 2569 และเป็นวันที่สิบของแผนอำนวยความสะดวกฯ ของกระทรวงคมนาคม พบว่า ประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนากันอย่างหนาแน่นที่สุดเพื่อเตรียมตัวเริ่มงาน ส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางรวมทั้งสิ้น 947,160 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 10.02) โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้
ระบบรถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 105,363 คน-เที่ยว ซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 68 (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 0.14) สะท้อนถึงการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะ ผู้โดยสารขาเข้าที่มีจำนวนถึง 60,342 คน-เที่ยว (เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าถึงร้อยละ 11.30) สูงสุดในรอบ 10 วัน และขาออก 45,021 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 45,207 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 60,156 คน-เที่ยว มีการจัดขบวนรถให้บริการ 216 เที่ยว (รวมขบวนพิเศษ 10 ขบวน สายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-สายใต้ 36,254 คน-เที่ยว (ขาเข้า 20,619 คน-เที่ยว / ขาออก 15,635 คน-เที่ยว) 63 ขบวน
- สายตะวันออกเฉียงเหนือ 30,305 คน-เที่ยว (ขาเข้า 18,243 คน-เที่ยว / ขาออก 12,062 คน-เที่ยว) 52 ขบวน
- สายเหนือ 20,311 คน-เที่ยว (ขาเข้า 11,231 คน-เที่ยว / ขาออก 9,080 คน-เที่ยว) 35 ขบวน
- สายตะวันออก 11,289 คน-เที่ยว (ขาเข้า 6,694 คน-เที่ยว / ขาออก 4,595 คน-เที่ยว) 24 ขบวน
- สายมหาชัยและสายแม่กลองรวม 7,204 คน-เที่ยว (ขาเข้า 3,555 คน-เที่ยว / ขาออก 3,649 คน-เที่ยว) รวม 42 ขบวน
จากรายงานเหตุอันตรายประจำวัน (4 ม.ค.69) ของ รฟท. พบว่าเกิดเหตุ 2 ครั้ง ได้แก่ กรณีผู้โดยสารหมดสติบนขบวนรถที่สถานีโพธาราม และกรณีผู้โดยสารชายพลัดตกจากขบวนรถเร็วที่ 112 ที่สถานีหัวหวาย จ.นครสวรรค์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งประสานนำส่งโรงพยาบาลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
ระบบรถไฟฟ้า มีผู้ใช้บริการรวม 841,797 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 11.15) โดยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเชื่อมต่อจากสถานีขนส่งเพื่อกลับที่พักอาศัย และการเดินทางท่องเที่ยวภายในเมือง รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้บริการมีดังนี้
- สายสีเขียว 424,258 คน-เที่ยว ให้บริการรวม 1,088 เที่ยว (สายสุขุมวิท 750 เที่ยว และสายสีลม 338 เที่ยว)
- สายสีน้ำเงิน 243,094 คน-เที่ยว ให้บริการ 318 เที่ยว
- ARL 50,173 คน-เที่ยว ให้บริการ 174 เที่ยว
- สายสีม่วง 32,215 คน-เที่ยว ให้บริการ 218 เที่ยว
- สายสีชมพู 31,950 คน-เที่ยว ให้บริการ 432 เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 216 เที่ยว ผู้ใช้บริการจำนวน 1,022 คน-เที่ยว)
- สายสีเหลือง 27,434 คน-เที่ยว ให้บริการ 216 เที่ยว
- สายสีแดง 26,246 คน-เที่ยว ให้บริการ 294 เที่ยว (แบ่งเป็น เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต 178 เที่ยว และ ตลิ่งชัน 116 เที่ยว)
- สายสีทอง 6,427 คน-เที่ยว ให้บริการ 217 เที่ยว
โดยระบบรถไฟฟ้ามีเหตุขัดข้องพบ 1 ครั้ง ในช่วงเช้าเวลา 07.14 น. รถไฟฟ้าสายสีทอง (จุดสับรางขัดข้อง) ระหว่างสถานีกรุงธนบุรี-สถานีเจริญนคร ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคลองสาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 6 นาที โดยแก้ไขแล้วเสร็จและเดินรถปกติในเวลา 08.12 น.
นายพิเชฐ กล่าวว่า วันนี้ (5 ม.ค. 69) เป็นวันสุดท้ายของแผนอำนวยความสะดวกฯ เทศกาลปีใหม่ และเป็นวันเปิดทำงานวันแรกของปี 2569 คาดการณ์ว่าระบบรถไฟฟ้าจะมีผู้ใช้บริการหนาแน่นตามปกติของวันทำงาน และอาจจะยังมีประชาชนบางส่วนที่เดินทางกลับเข้ามาจากต่างจังหวัด ได้กำชับให้ผู้ให้บริการทุกรายปฏิบัติงานอย่างเต็มที่