ศิลปินเผยโปสเตอร์ภาพวาด วีรบุรุษนายทหารไทย 46 นาย จากเหตุปะทะไทย-กัมพูชา

"จินต์ จิรากูลสวัสดิ์" ศิลปินนักวาดภาพประกอบ เผยโปสเตอร์ ภาพวาดรวมวีรบุรุษนายทหารไทย 46 นาย ที่ปฎิบัติหน้าที่และสละชีพในเหตุปะทะ ไทย-กัมพูชา ปี 2568 ให้ดาวน์โหลดฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่ออุทิศและแสดงความเคารพนับถือให้กับนายทหารทุกราย ที่สละชีพเพื่อประเทศชาติ
วันนี้ (11 ม.ค.) เฟซบุ๊ก Gins Jirakulsawat ของนายจินต์ จิรากูลสวัสดิ์ ศิลปินนักวาดภาพประกอบมืออาชีพ โพสต์ภาพโปสเตอร์ภาพวาดรวมวีรบุรุษนายทหารไทย 46 นาย ที่ปฎิบัติหน้าที่และสละชีพในเหตุปะทะ ไทย-กัมพูชา ทั้ง 2 ครั้ง ในปี 2568 ไฟล์ภาพ เป็นขนาด A1 594 x 841 มม. ขนาด 300 DPI สำหรับใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตัวผลงานได้ผ่านการปรับแก้คำสะกดชื่อ รุ่นของอาวุธ และสังกัด เรียบร้อยแล้ว และเปิดให้ใช้งานเป็นสาธารณะประโยชน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่ออุทิศและแสดงความเคารพนับถือให้กับนายทหารทุกท่านที่ทำหน้าที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ โดยเปิดให้ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive ที่เว็บไซต์ https://drive.google.com/file/d/1VjP8K0-ODXrwcMLFytP8RSgrG97WGTsc/view
สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ นายจินต์ กล่าวว่า ขอให้ทักมาบอกกันก่อน