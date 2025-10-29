“ลิซ่า” ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแค่ถ่ายเซลฟี่ทำหุ้นบริษัทพุ่ง 25%

หลังจากพา Labubu ตุ๊กตาอาร์ตทอยดังไกลไปทั่วโลก ล่าสุด “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” ก็พาตุ๊กตาตัวใหม่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันจนหุ้นพุ่งทยาน เป็นตัวแม่ด้านขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แท้จริง
ภาพเซลฟี่ของ ลิซ่า จากคอนเสิร์ต Deadline ของ BlackPink ที่จัดขึ้นที่ไต้หวัน ลิซ่า ได้ถ่ายเซลฟี่ของตนเองกับกระจก งานนี้สะดุดตาชาว Blinks กับตัวการ์ตูนบนเคสโทรศัพท์ ซึ่งเป็นที่จับโทรศัพท์ในรูป Heartsping
Heartsping เป็นตัวละครจากซีรีส์แอนิเมชันสำหรับเด็กของเกาหลีใต้เรื่อง Catch! Teenieping ซึ่งเล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงโรมิผู้วิเศษที่เดินทางมายังโลกเพื่อจับตัวทีนีปิงส์ผู้แสนน่ารักและซุกซน ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังพิเศษเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึก
ลิซ่า โพสต์ภาพวันที่ 23 ต.ค. ต่อมาวันที่ 24 ต.ค. ก็มีรายงานว่า SAMG Entertainment บริษัทแม่ของซีรีส์เรื่องนี้ มียอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในเช้าวันนั้นในตลาดหลักทรัพย์ Kosadaq โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 20-25% จากวันก่อนหน้า
นอกจากนี้ ยังมีการค้นหาของเล่นและสินค้า Catch! Teenieping เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่แฟนๆ ของลิซ่า
ลิซ่า ตอนนี้มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมถึง 106 ล้านคน เคยสร้างกระแสความนิยมให้กับ Labubu ตุ๊กตาสะสมที่สร้างสรรค์โดย คาซิง ลุง นักวาดภาพประกอบชาวฮ่องกง ให้กับบริษัทตุ๊กตา Pop Mart โดยสื่อเกาหลีใต้อย่าง Donga Ilbo รายงานว่า ราคาค้นหาและขายต่อของตุ๊กตาเพิ่มขึ้นถึง 30 เท่าจากราคาเดิม
แฟนๆ ถึงขั้นเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “Lisa effect” โดยมีคนหนึ่งเขียนบน X ว่า “ไม่มีใครเคลื่อนไหวตลาดได้เหมือนลิซ่า อิทธิพลของเธอแผ่ขยายไปไกลกว่าดนตรี มันทำให้หุ้นพุ่งสูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ ในเอเชียและทั่วโลก”