เซเลบรวมใจทำบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว ทอดกฐิน สร้างกุศล

ช่วงนี้จะเห็นว่าแต่ละวัดในประเทศไทย ต่างก็มีการจัดพิธีทอดกฐินประจำปี 2568 เพราะหลังจากวันออกพรรษา (7 ต.ค. 68) หนึ่งวัน ก็จะมีประเพณีตักบาตรเทโว หรือ “เทโวโรหณะ” จากนั้นก็จะเข้าสู่เทศกาลทอดกฐิน ตั้งแต่ 8 ต.ค. 68 (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) ไปจนถึงประมาณวันที่ 5 พ.ย. 68 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) โดยเหล่าคนดังหลายคนต่างเริ่มทยอยไปทำบุญ และร่วมพิธีทอดกฐินยังวัดต่างๆ ซึ่งจะมีใครบ้างนั้นตามเซเลบออนไลน์มาได้เลย
เริ่มที่รัฐมนตรีสาวสวยของชาวอุทัยธานี “ซาบีดา ไทยเศรษฐ์” รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้เป็นประธานในงานประเพณีตักบาตรเทโวประจำปี 2568ของ จ.อุทัยธานี โดยมีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวต้มลูกโยน ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี พร้อมชมขบวนแห่พุทธประวัติ พุทธตำนาน จากทุกอำเภอ และพิธีสักการะโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง แห่งเดียวในโลก ณ ตลาดเมืองอุทัยธานี
ส่วนผู้บริหารทายาทสิงห์ “จ๊ะ-วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี” และ “ต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี” ได้นำทีม บจก.ขอนแก่น บริวเวอรี่ บจก.บุญรอดบริวเวอรี่ (สาขาขอนแก่น) บจก.มีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ (ขอนแก่น) และผู้ค้าผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ เขตอีสานเหนือ ทอดกฐินประจำปี 2568 ณ วัดสว่างมรรคา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นอกจากนี้ หนุ่มต๊อดยังนำทีมผู้บริหาร พนักงานและผู้ร่วมบุญ ไปทอดกฐินในอีกหลายจังหวัด เช่น นครปฐม สุรินทร์ และศรีสะเกษ
ด้าน “พีท-กันตพร หาญพาณิชย์” ทายาทหนุ่มเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ กับภริยาสาวสวย “แก้มบุ๋ม ปรียาดา” ก็ตั้งใจซื้อที่ดินถวายวัดในพิธีทอดกฐินสำหรับปีนี้ ณ วัดคันธาราม จ.เชียงใหม่ ซึ่งรวมยอดเงินกฐินได้ถึง 1,033,709.17 บาท โดยมีผู้ร่วมบุญหลากหลายและด้อมแก้มพีท ต่างร่วมทำบุญกับคนที่เขารักและศรัทธาอย่างคับคั่ง
มาถึงพิธีกรสาวนักแสดง “แพนเค้ก เขมนิจ” กับสามี พ.ต.ท.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์ พร้อมครอบครัว ได้ไปร่วมพิธีทอดกฐินที่วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี คุณแม่นวลนง เขมิกรณ์ เป็นประธาน เพื่อนำเงินไปสร้างอาคารปฏิบัติธรรม และเพื่อปูกระเบื้องรอบพระธาตุเจดีย์สีวลีนาคปรก ซึ่งมี “ซินแสเป็นหนึ่ง” ร่วมทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ด้วย
เทศกาลออกพรรษาปีนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่สาวแพนเค้กได้มีโอกาสมาที่คำชะโนด จ.อุดรธานี และได้รำบวงสรวงถวายองค์ปู่ย่าพญานาค ในงานคำชะโนดโลกครั้งที่ 1 โดยมีอดีตนางสาวไทย นักแสดงและพิธีกร “หมิง-จิรกิติยา บุญครองทรัพย์” หรือ หมิง ชาลิสา ก็ได้ร่วมรำถวายพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาในครั้งนี้ด้วย ส่วนกฐินแรกของสาวหมิงในปีนี้นั้น เธอได้นำปัจจัยไปถวายที่วัดสุทธิวราราม กับพระอาจารย์สุธีรัตนบัณฑิต เพื่อนำไปสร้างวัดสาขาของทางวัด
ขณะที่ หวานใจของนักธุรกิจหมื่นล้าน “เบลล่า-ราณี แคมเปน” พร้อมคุณแม่ปราณี และครอบครัว กับคณะผู้ร่วมบุญ ก็ได้ร่วมพิธีทำบุญครั้งใหญ่ ด้วยการทอดกฐิน ธรรมสมทบ เป็นกฐินสามัคคีปี 2568 ณ วัดกลาง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเบลล่ารวมปัจจัยได้ 1.4 ล้านบาท โดยวัดกลางจะเป็นเจ้าภาพในการส่งต่อปัจจัย ให้กับวัดที่ขาดแคลนและไม่มีเจ้าภาพ
ฝั่ง “ครูปาน-สมนึก คลังนอก” ศิลปินนักวาดภาพประกอบไทยที่มีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ ก็อิ่มอกอิ่มใจเป็นอย่างมาก เมื่อได้ร่วมประเพณีทอดกฐินประจำปี ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำชวนของ สารจันทร์ วิภาตพงษ์ และชาวคณะ แถมคณะนี้ยังเป็นเจ้าภาพทอดกฐินถึง 3 วัด
สำหรับใครที่ยังไม่ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินในปีนี้ และมีจิตศรัทธา เชิญร่วมทำบุญใหญ่ ทอดกฐินสามัคคีกับ เซเลบสาวสวยผู้รักสุขภาพ “เรต-ยุวเรต ศรุตานนท์” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ที่ วัดเทวดาราม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ ซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุดเสียหายกันได้เลย