มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เมื่อความเย็นจากภายนอก ผสานความบริสุทธิ์จากภายใน

ในยุคที่กระแสการดูแลสุขภาพกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ "การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม" (Holistic Wellness) จึงไม่ใช่แค่การออกกำลังกาย แต่เป็นการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ ผ่านการผสานการดูแลจากภายนอกและการปรับสมดุลจากภายใน ไอซ์แลนด์ สปริง (Iceland Spring) น้ำแร่ด่างธรรมชาติ 100% จากประเทศไอซ์แลนด์ ที่มีค่าความเป็นด่างสูงถึง pH8.88 และมีค่าความบริสุทธิ์มากที่สุด ร่วมกับ WellnessMe Bangna โครงการ Co-Wellness Space ที่ครบทั้งคาเฟ่สุขภาพ สปา ออนเซ็น กายภาพบำบัด จับคู่เทรนด์การดูแลสุขภาพที่กำลังมาแรงอย่าง Ice Bath หรือวิธีการบำบัดด้วยความเย็น (Cold Therapy) ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่จำกัดเฉพาะนักกีฬาอีกต่อไป แต่เป็นทางเลือกของทุกคนที่ใส่ใจสุขภาพ กับการดื่มน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง เพื่อปรับสมดุลร่างกายจากภายใน ยกระดับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมไปอีกขั้น
พท.ป ชลากร โกมลวิภาต หรือ หมอท็อป Stop Pain แพทย์แผนไทยประยุกต์ กล่าวถึงความนิยมในการทำ Ice Bath ว่า เป็นเทรนด์ที่นักกีฬานิยมใช้เพื่อช่วยลดการอักเสบและอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ เมื่อร่างกายสัมผัสความเย็นจัด หลอดเลือดจะหดตัว ทำให้ลดการไหลเวียนของเลือดในบริเวณที่อักเสบ จึงช่วยบรรเทาอาการบวมและปวด
นอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังจากการออกกำลังกายหนัก เพราะหลังจากการการทำ Ice Bath หลอดเลือดจะขยายตัวกลับคืน ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น ร่างกายสามารถลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน เพราะร่างกายต้องใช้พลังงานมากในการปรับอุณหภูมิให้กลับมาปกติ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของจิตใจ เนื่องจากการเผชิญกับความเย็นเป็นการฝึกให้ร่างกายรับมือกับวิกฤติเล็กๆ และฝึกการอยู่กับตัวเองอย่างมีสติ
อย่างไรก็ตาม หมอท็อปเตือนว่า Ice Bath ต้องทำอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคธาลัสซีเมีย หรือความดันโลหิตสูง ควรหลีกเลี่ยงการทำ Ice Bath รวมถึงหากร่างกายอยู่ในภาวะไม่ปกติ เช่น เป็นไข้ สำหรับการเตรียมตัวก่อนทำ Ice Bath แนะนำว่า ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง และควรเว้นระยะห่างจากการรับประทานอาหาร 1–2 ชั่วโมงก่อนทำ ที่สำคัญต้องดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งก่อน ระหว่าง และหลังทำ Ice Bath เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ แนะนำให้ดื่มน้ำแร่ที่มีความเป็นด่างธรรมชาติสูง อย่างน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง เพื่อช่วยปรับสมดุลร่างกายให้ดียิ่งขึ้น
“ก่อนทำ Ice Bath ควรดื่มน้ำแร่ด่างธรรมชาติประมาณ 500 มล.จะช่วยรักษาสมดุลของเหลวในร่างกาย ลดความเสี่ยงของอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด หรือเป็นตะคริวในขณะที่ทำ Ice Bath และควรจิบน้ำแร่ในขณะแช่ Ice Bath เพื่อรักษาสมดุลกรด-ด่างในร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนเลือด ส่วนหลังการทำ Ice Bath ร่างกายสูญเสียน้ำและแร่ธาตุ การดื่มน้ำแร่ด่างธรรมชาติจะช่วยชดเชยน้ำ ทำให้ร่างกายสดชื่น และกระบวนการฟื้นฟูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
“สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่ม ควรค่อย ๆ หย่อนตัวลงในอ่าง เริ่มจากปลายเท้าและขา โดยใช้เวลาเพียง 10 วินาทีถึง 1 นาที ตามความรู้สึกที่สบาย อย่าฝืนร่างกายจนเกินไป หลังจากแช่เสร็จแล้ว ควรอบอุ่นร่างกายด้วยการเคลื่อนไหวเบา ๆ ดื่มเครื่องดื่มอุ่น ๆ โดยควรเลือกสถานที่ที่มีมาตรฐานและมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด”
ด้านคุณณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหารบริษัท สยามเวลเนส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากความเชี่ยวชาญในธุรกิจเวลเนสและการเห็นเทรนด์ Ice Bath ที่กำลังได้รับความนิยม จึงเปิดตัว Ice Bath ที่ WellnessMe Bangna นอกจากมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ยังมาพร้อมกับจุดเด่นสุดพิเศษ คือ Rooftop Private Onsen บนชั้นดาดฟ้าที่ให้บริการทั้งน้ำอุ่น น้ำเย็น รวมถึง Ice Bath ในบรรยากาศส่วนตัว
“หลังจากได้ทำ Ice Bath จะรู้สึกสดชื่นทุกครั้ง เหมือนได้รีเซ็ตร่างกาย และนอนหลับลึกขึ้น ตอนนี้ตั้งใจว่าจะทำเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อทำสมาธิและโฟกัสกับร่างกาย ซึ่งการฟื้นฟูร่างกายด้วย Ice Bath จะให้ผลลัพธ์ที่ดี ผมคิดว่าควรควบคู่กับการดื่มน้ำแร่ที่มีค่าความเป็นด่างธรรมชาติสูง เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย ซึ่งน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง ตอบโจทย์ตรงนี้ และเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้จัดแพ็กเกจราคาพิเศษให้กับผู้ที่สนใจ ในราคาเพียง 2,000 บาท สำหรับ 4 คน ในเวลา 60 นาที พร้อมน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง 12 ขวด เพื่อดื่มก่อน ระหว่าง และหลังการทำ Ice Bath จากปกติ 3,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568”
สำหรับ คุณอรชุมา ดุรงค์เดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชทูโอ-ไฮโดร จำกัด ผู้นำเข้าน้ำแร่ด่างธรรมชาติไอซ์แลนด์ สปริง และเป็น Water Sommelier ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำดื่ม 1 ใน 500 คนจากทั่วโลก กล่าวเสริมว่า เนื่องจากร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบกว่า 70% การเลือกน้ำดื่มที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของเซลล์และอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง ที่มีค่าความเป็นด่างธรรมชาติสูงถึง pH8.88 และมีค่าความบริสุทธิ์สูง เหมาะสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพ นักกีฬา และผู้ที่ฟื้นฟูร่างกายด้วย Ice Bath ซึ่งการดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งก่อน ระหว่าง และหลังทำ Ice Bath เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จำเป็นและสำคัญ จะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายจากภายใน พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจยิ่งขึ้น
“เฟย์มองว่า การร่วมมือครั้งนี้ระหว่างน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง และ WellnessMe Bangna เป็นโอกาสที่ดีและลงตัวมาก ที่จะต่อยอดประสบการณ์การดูแลตัวเองแบบองค์รวม ซึ่งจากประสบการณ์ Ice Bath ที่ WellnessMe Bangna รู้สึกประทับใจในบรรยากาศ รวมถึงความเป็นส่วนตัว”
ขณะที่ คุณยุวเรต ศรุตานนท์ เซเลบสาวที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ แชร์ประสบการณ์การทำ Ice Bath ครั้งแรกว่า ไม่ได้รู้สึกกังวล เพราะมั่นใจในมาตรฐานของ WellnessMe Bangna โดยก่อนทำจะปรับสมดุลร่างกายด้วยการดื่มน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดความดัน และตอบคำถามสุขภาพประเมินความพร้อมของร่างกาย
ปิดท้ายด้วย คุณแพทริค โพธิ์งาม ฟอร์สเนอร์ นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และ Mister Global Thailand 2024 กล่าวว่า ในฐานะนักกีฬาที่มีอาการกล้ามเนื้ออักเสบอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้เคยมีประสบการณ์ทำ Ice Bath มาแล้ว แต่หลังมาใช้บริการที่ WellnessMe Bangna ควบคู่ไปกับการดื่มน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง ทำให้ยิ่งรู้สึกสดชื่นและมีเอนเนอร์จีเพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือรู้สึกอุ่นใจเพราะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
การผสาน Ice Bath กับการดื่มน้ำแร่ด่างธรรมชาติ ไอซ์แลนด์ สปริง ไม่ใช่แค่เทรนด์ใหม่ แต่เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ผสานความเย็นจากภายนอกเข้ากับความบริสุทธิ์จากภายใน เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจสัมผัสประสบการณ์ Ice Bath และ Private Onsen พร้อมสร้างสมดุลในร่างกายด้วยน้ำแร่ด่างธรรมชาติ Iceland Spring เพียง 2,000 บาท สำหรับ 4 คน (60 นาที) จากราคาปกติ 3,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-911-4855 หรือ @icelandspring และ @letsrelaxspa.official
#############################
เกี่ยวกับโครงการ WellnessMe Bangna
โครงการ WellnessMe Bangna โครงการ Co-Wellness Space แห่งแรกของ บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป มีบริการครบวงจรทั้งสปาอันดับ 1 Let’s Relax คาเฟ่ในสวนอย่าง OHB Café and Meal คลินิกกายภาพ Stretch me Clinic และ Wellnessme Clinic ดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลด้วยหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย จากแบรนด์ในเครือฯ เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง เดินทางสะดวกเพียง 1 นาทีจากห้างเมกาบางนา และ 5 นาทีจากทางด่วน ตั้งอยู่ในอาคารสูง 6 ชั้นที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ และมีการจัดสรรพื้นที่ Indoor และ Outdoor อย่างลงตัว ทำให้สัมผัสกับธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศเมืองใหญ่ที่ทันสมัย ความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร เฉพาะที่ WellnessMe Bangna เท่านั้น คือ Rooftop Private Onsen บนชั้นดาดฟ้า พร้อมออนเซ็นบ่อน้ำอุ่น น้ำเย็น และ Ice Bath เป็นโปรแกรมสุขภาพที่ช่วยคืนความสดชื่นให้กับร่างกายที่เหนื่อยล้าให้กลับมากระปรี้กระเปร่าอีกครั้ง และเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับความผ่อนคลายอย่างเต็มที่
โครงการ WellnessMe Bangna
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10:00 น. - 23:00 น.
@letsrelaxspa.official โทร: 063-8525644
@stretchme.official โทร: 099-8374389
@wellnessme.clinic โทร: 064-5897488
@ohbcafeandmeal โทร: 083-9299808