สาว Gen Z ‘รามา ดูวาจี’ สตรีหมายเลข 1 แห่งนิวยอร์ก

ขณะที่สมาชิกพรรคเดโมแครตฝ่ายซ้าย “โซห์ราน มัมดานี” ฉลองชัยชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน “รามา ดูวาจี” อยู่เคียงข้างเขาอย่างสงบ และยิ้มแย้มแจ่มใส ดูวาจีเป็นนักวาดภาพประกอบ ช่างปั้นเซรามิก และภริยาของมัมดานี ทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานที่สำนักงานทะเบียนนครนิวยอร์ก
นับตั้งแต่ที่ปรากฏตัวร่วมกันเมื่อไม่นาน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งในอนาคตของนิวยอร์ก ก็ได้รับความสนใจอย่างมาก ทรงผมของเธอได้รับการยกย่องว่าเป็น “ทรงผมแบบ It-Girl ยุคใหม่” และสื่อต่างประเทศยังเปรียบเทียบกิริยามารยาท สไตล์ และแววตาของเธอว่า ละม้ายคล้ายกับ “เจ้าหญิงไดอานายุคใหม่” หลายคนมองว่าเธอเป็น “เสียงก้าวหน้าสำหรับอเมริกา ที่กำลังแสวงหาความหวังอีกครั้ง” หลังจากที่พรรคเดโมแครตพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว
ในบรรดาผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสัดส่วนของมัมดานีประมาณ 1.03 ล้านคน (50.4% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง) ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มคนหนุ่มสาว ผู้ที่มีภูมิหลังการโยกย้ายถิ่นฐาน และสมาชิกสหภาพแรงงาน ไม่เพียงแต่ตัวมัมดานีเอง-ซึ่งมีอายุ 34 ปี พ่อแม่เป็นชาวยูกันดาเชื้อสายอินเดีย เป็นชาวมุสลิม เกิดในยูกันดาและเติบโตในย่านควีนส์-ที่เป็นตัวแทนของนิวยอร์ก แต่ยังรวมถึงดูวาจี-วัย 28 ปี ที่มีเชื้อสายซีเรีย และอาศัยอยู่ในนิวยอร์กนานหลายปี
รามา ดูวาจี มีพ่อแม่เป็นชาวมุสลิมเชื้อสายซีเรีย เกิดที่เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ใช้ชีวิตวัยเด็กที่นั่นและที่ดูไบ หลังร่ำเรียนด้านศิลปะที่กาตาร์และเวอร์จิเนีย เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาภาพประกอบที่นิวยอร์ก ผลงานได้รับการเผยแพร่ในสื่อ อย่าง BBC, Vogue และ The New Yorker งานของเธอวนเวียนอยู่กับประเด็นต่างๆ เช่น อัตลักษณ์การเมือง บ้าน การโยกย้ายถิ่นฐาน ความทรงจำ และความเป็นส่วนหนึ่ง
เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า งานศิลปะของเธอคือความพยายาม “ที่จะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ปาเลสไตน์ และซีเรียให้มากที่สุด” เธออธิบายว่า เธอใช้ศิลปะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน “ตอนนี้สถานการณ์ในนิวยอร์กค่อนข้างเลวร้าย ฉันเป็นห่วงเพื่อน ห่วงครอบครัว และมีหลายสิ่งที่ดูเหมือนจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของฉันอย่างสิ้นเชิง”
สื่อต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ดูวาจีซุ่มทำงานเบื้องหลังในการรณรงค์หาเสียงของสามี ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอภาพ โปสเตอร์ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
สำหรับ โซห์ราน มัมดานี เตรียมเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 มกราคม 2026 และคงต้องรอดูกันต่อไปว่า สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นิวยอร์กคนนี้ จะมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น หรือปล่อยให้ศิลปะของเธอเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเอง