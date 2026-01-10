ช็อกรับวันเด็ก! เพจ FEDFE โพสต์หมายศาลฟ้อง 'ต้า' เรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน

ช็อกแฟนคลับ! เพจเฟ็ดเฟ่ฯ เคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์ภาพหมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง ระบุชื่อจำเลยชัดเจนคือ "ต้า" พร้อมแคปชั่นที่เจ็บจี๊ดในวันเด็ก "เพื่อนรักป่วย ไล่เพื่อนออก ฟ้อง 10 ล้าน
กลายเป็นประเด็นร้อนรับวันเด็กแห่งชาติ เมื่อเพจดังในตำนานอย่าง "เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE" ที่วันนี้ (10 ม.ค.) ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยโพสต์ที่ทำเอาแฟนคลับช็อกไปตามๆ กัน ซึ่งทางเพจ เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE ได้โพสต์ภาพเอกสารทางกฎหมายซึ่งเป็นหมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง คดีอาญา โดยระบุชื่อจำเลยชัดเจนคือ "นายลิขิต สิทธิพันธุ์" หรือ "ต้า"
แต่สิ่งที่ทำให้โพสต์นี้กลายเป็นไวรัลทันที คือแคปชั่นที่ทางเพจระบุว่าเป็น "คำขวัญวันเด็กเฟด" ซึ่งมีเนื้อหาเสียดสีรุนแรงว่า
"คำขวัญวันเด็กเฟด เพื่อนรักป่วย ไล่เพื่อนออก ฟ้อง 10 ล้าน สุขสันต์วันเด็ก"
ข้อความดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับแฟนคลับที่ติดตามผลงานมาอย่างยาวนาน โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า นี่อาจเป็นจุดแตกหักอย่างเป็นทางการระหว่างสมาชิกในกลุ่มและบริษัท หรืออาจเป็นมุกตลกร้ายตามสไตล์ของกลุ่มหรือไม่ แต่เมื่อดูจากภาพหมายศาลที่มีตราครุฑและระบุรายละเอียดชัดเจน หลายฝ่ายจึงคาดการณ์ว่าเป็นเรื่องจริงจังทางกฎหมาย
เบื้องต้นทางเพจยังไม่มีการชี้แจงรายละเอียดของคดีความเพิ่มเติม ว่ามูลเหตุของการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสูงถึง 10 ล้านบาทนี้มาจากสาเหตุใด แต่จากข้อความ "เพื่อนรักป่วย ไล่เพื่อนออก" ทำให้ชาวเน็ตต่างจับตามองว่ามหากาพย์ดราม่าครั้งนี้จะจบลงอย่างไร