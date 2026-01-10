คึกคัก ! สสส.-วุฒิสภา จัดงานวันเด็ก ปลุกกระตุ้นเด็กไทยยุคใหม่รู้เท่าทันพิษภัยอันตรายบุหรี่ไฟฟ้า

วุฒิสภาจับมือมือสสส. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 เปิดพื้นที่เรียนรู้บทบาทฝ่ายนิติบัญญัติ สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนไทย ชูรณรงค์ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้ทันพิษภัย อันตรายบุหรี่ไฟฟ้า” ปลูกภูมิคุ้มกันสุขภาพ ห่างไกลสารพิษแต่วัยเยาว์
วันนี้( 10 ม.ค. 69) นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ วุฒิสภา 2569 ใต้ร่มพระบารมี แม่ฟ้าของแผ่นดิน” ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) พร้อมมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า “รักชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับเทคโนโลยี” โดยมีนายชิบ จิตนิยม สมาชิกวุฒิสภา และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง ซึ่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติดังกล่าวเพื่อเป็นคติธรรมและแนวทางในการปฏิบัติตนสำหรับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ
นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้บทบาทของสถาบันนิติบัญญัติ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการและแรงบันดาลใจในการเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ โดยกิจกรรมเริ่มด้วยพิธีถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที ต่อด้วยการแสดงความสามารถพิเศษชุด “ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์” จากนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี สำหรับกิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือ กิจกรรมนั่งเก้าอี้ประธานวุฒิสภา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 เพื่อเปิดประสบการณ์ตรงให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างใกล้ชิด
ส่วนเวทีกลาง อาทิ การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน การจับรางวัล และการแจกของที่ระลึก รวมถึงบูธกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในงาน ได้แก่ บูธตามรอยพระราชกรณียกิจ “แม่ฟ้าของแผ่นดิน” , บูธ “ฮีโร่ตัวจิ๋ว พิทักษ์โลกสีเขียว” , บูธ Exercise สไตล์สายย่อ บูธนักสืบโภชนาการ ฯลฯ
ขณะที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดบูธกิจกรรมภายใต้ธีม “เด็กไทยยุคใหม่ รู้ทันพิษภัย อันตรายบุหรี่ไฟฟ้า” โดยให้ความรู้พิษภัยและอันตรายจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเกี่ยวกับ “5 สารพิษอันตรายในบุหรี่ไฟฟ้า” ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสารสำคัญที่พบบ่อย ได้แก่ 1.นิโคติน ทำให้เสพติด กระทบต่อสมอง ระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนทำให้สมองพัฒนาไม่เต็มที่
2.ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นสารก่อมะเร็ง ระคายเคืองตา จมูก คอ และระบบทางเดินหายใจ เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งทางเดินหายใจ 3.อะโครลีน สารพิษที่ทำลายปอดและหลอดเลือด ทำให้ปอดอักเสบ หายใจลำบาก และเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ 4.โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว นิกเกิล ดีบุก และแคดเมียม สะสมในร่างกาย ทำลายสมอง ไต และระบบประสาท
และ 5.ไดอะเซทิล สารแต่งกลิ่นรสที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง นอกจากนี้มีกิจกรรมให้เด็กๆเล่นเกมรู้ทันพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าและรับของที่ระลึก พร้อมจัด Photo Booth ให้เด็กๆถ่ายภาพรูปร่วมรณรงค์ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้ทันพิษภัย อันตรายบุหรี่ไฟฟ้า” โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน