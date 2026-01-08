เปิดคลิป “เฉิน จื้อ” ถูกคุมตัวขึ้นเครื่องส่งถึงจีน จ่อจับเพิ่มแกนนำเครือข่าย

เปิดคลิป “เฉิน จื้อ” ถูกควบคุมตัวส่งกลับถึงจีนทางเครื่องบิน ดำเนินคดีเอาผิดหลายข้อหาอาชญากรรม เตรียมจับสมาชิกระดับแกนนำเครือข่ายเพิ่ม ด้าน มท.เขมรเผยเป็นการจับกุมตามคำร้องขอของทางการจีน โดยผ่านกระบวนการสอบสวนอย่างรอบคอบของกัมพูชาแล้ว
วันนี้ (8 ม.ค.) The Phnompenh Post สื่อกัมพูชารายงานโดยอ้างถึงสื่อทางการจีน ระบุว่า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนแถลงเมื่อวันที่ 8 มกราคม ว่า จากการสนับสนุนและความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กัมพูชา คณะทำงานที่กระทรวงฯ ส่งไปเมื่อวันที่ 7 มกราคม สามารถนำตัว เฉิน จื้อ ชาวจีนสัญชาติกัมพูชา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าขบวนการการพนันและฉ้อโกงข้ามชาติรายใหญ่ จากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา กลับไปยังประเทศจีนได้สำเร็จ โดยระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างจีนและกัมพูชา
ผลการสอบสวนพบว่ากลุ่มอาชญากรรมของเฉิน จื้อ ถูกสงสัยว่าพัวพันกับอาชญากรรมหลายประการ เช่น การเปิดกาสิโน การฉ้อโกง การประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมาย และการปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ขณะนี้นายเฉิน จื้อ ถูกควบคุมตัวภายใต้มาตรการบังคับตามกฎหมาย และคดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ รายหนึ่งระบุว่า ตำรวจจีนจะออกหมายจับสมาชิกแกนนำชุดแรกของเครือข่ายอาชญากรรมของเฉิน จื้อ ในเร็วๆ นี้ และจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อนำตัวผู้หลบหนีทั้งหมดมารับโทษตามกฎหมาย พร้อมทั้งเตือนอาชญากรอย่างจริงจังให้ตระหนักถึงสถานการณ์ความเป็นจริง และรีบเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยเร็ว หากหวังจะได้รับการพิจารณาลดหย่อนโทษ
ด้าน Khmer Times สื่อกัมพูชาอีกราย รายงานว่า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้เผยแพร่วิดีโอการจับกุมและการส่งตัว เฉิน จื้อ ซึ่งถูกจับกุมในกัมพูชาและส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนเพื่อดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมจากข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ
ในแถลงการณ์ที่ออกมาเมื่อคืนวันพุธ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนระบุว่า ภายใต้กรอบความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และตามคำร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางการกัมพูชาได้จับกุมชาวจีน 3 ราย ได้แก่ เฉิน จื้อ, สวี่ จี๋ เหลียง และ เส้า จี๋ ฮุ่ย ก่อนส่งตัวทั้งหมดไปยังจีน
“ปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 หลังจากมีความร่วมมือด้านการสอบสวนร่วมกันเป็นเวลาหลายเดือนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาชนจีน” แถลงการณ์ระบุ
กระทรวงฯ ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า สัญชาติกัมพูชาของเฉิน จื้อ ถูกเพิกถอนโดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อเดือนธันวาคม 2568 ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา
ด้านนายทัช โสกฮัก รองโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามคำร้องขอของทางการจีน และผ่านกระบวนการสอบสวนอย่างรอบคอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชาแล้ว