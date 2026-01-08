พล.อ.อานุภาพ - แม่ทัพภาค 2 เยี่ยมวีรบุรุษชายแดน ย้ำดูแลรักษา-สวัสดิการถึงที่สุด

พลเอก อานุภาพ ศิริมณฑล หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วย แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพลบาดเจ็บเหตุชายแดน ไทย-กัมพูชา ยืนยันช่วยเหลืออย่างเต็มที่
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. พลเอก อานุภาพ ศิริมณฑล หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วย พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจทหารผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และการสู้รบ เพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 2
ในการเยี่ยมครั้งนี้ คณะผู้บังคับบัญชาได้มอบกระเช้าและเงินบำรุงขวัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งเข้าสอบถามอาการบาดเจ็บ แนวทางการรักษา และความคืบหน้าการฟื้นฟูร่างกายของทหารแต่ละนายอย่างใกล้ชิด โดยได้ให้กำลังใจให้ทุกนายมุ่งมั่นดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงโดยเร็ว
นอกจากนี้ ยังได้แสดงความห่วงใยต่อสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัว พร้อมเน้นย้ำว่ากองทัพบกจะติดตามอาการของทหารผู้บาดเจ็บทุกนายอย่างต่อเนื่อง และหากมีสิ่งใดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือสวัสดิการต่าง ๆ กองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อให้กำลังพลสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างดีที่สุด
กองทัพบกขอขอบคุณทหารทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ และยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมขอส่งกำลังใจให้ทุกนายก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์อีกครั้ง
กองทัพบกห่วงใย ไม่ทอดทิ้งกำลังพล
พร้อมดูแล ช่วยเหลือ และยืนเคียงข้างทหารของชาติทุกนาย
"ขอบคุณในความเสียสละเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย"