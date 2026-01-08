อินฟลูฯ ดังฟาดแรงพวกค้านเปลี่ยนคำนำหน้า ชี้ความคิดล้าหลัง ทั้งที่ตัวเองไม่เสียประโยชน์

อินฟลูเอนเซอร์ดัง ออกโรงรณรงค์สิทธิคนข้ามเพศ ชี้การขอเปลี่ยนคำนำหน้านามคือทางออกของการถูกเลือกปฏิบัติในสังคม พร้อมโต้แย้งข้อกังวลเรื่องอาชญากรรมและประวัติการรักษา โดยยกโมเดลประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวอย่างว่ารัฐสามารถจัดการข้อมูลให้โปร่งใสได้ วอนสังคมมองเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลและเลิกนำความกังวลที่ไม่มีอยู่จริงมาปิดกั้นโอกาสทางอาชีพและเสรีภาพของกลุ่ม LGBTQ+
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Maew Petcharat Nantadsuwan" อินฟลูเอนเซอร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง-ความงามได้ออกมาโพสต์ข้อความในประเด็นการเปลี่ยนคำนำหน้า โดยผู้โพสต์สะท้อนว่าการขอเปลี่ยนคำนำหน้านามคือ "สิทธิขั้นพื้นฐาน" ของบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติในสังคม โดยตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มคนที่คัดค้านรุนแรงมักเป็นคนที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากกฎหมายนี้เลย ทั้งนี้ ผู้โพสต์เรียกร้องให้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องของ "ปัจเจกบุคคล" และหยุดเอาความกังวลที่ไม่มีอยู่จริงมาปิดกั้นสิทธิของผู้อื่นที่กำลังเดือดร้อนเพียงเพราะตนเองไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"เรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้า !!!
เคยพูดมาหลายครั้ง โพสต์มาหลายรอบ
ขอพูดอีกสักรอบเถอะนะ…
“.. คนไม่ได้เปลี่ยน คนไม่ได้รับผลกระทบ
เดือดร้อนก่อนเสมอ ..”
คนที่ไม่ใช่ trans หรือ คนข้ามเพศ เดือดร้อนกันจังเลยกับการเปลี่ยนคำนำหน้า
บางคนแนวคิดหลายเรื่องก้าวหน้า ทันสมัยมากๆ แต่พอมาถึงประเด็นนี้ ขอบอกเลยว่าความคิดคุณล้าหลังสุดๆ
ที่สำคัญเลยนะ คุณไม่สนับสนุนไม่พอ
แต่คุณมาเป็นเดือดเป็นร้อนมากมายก่ายกอง
อาทิเช่น …
- สาวสองใช้คำนำหน้าว่า “นางสาว” เป็นการลดคุณค่าสิทธิสตรี
.. ฉันเปลี่ยนคำนำหน้ามาเกือบ 10ปี ไม่เห็นมีสตรีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์คนไหนมีคุณค่าลดลงเลยแม้แต่คนเดียว
- สาวสองใช้คำนำหน้าว่า “นางสาว” จะเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น
.. โลกทุกวันนี้อาชญากรรมมันมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าอยู่แล้ว คนมันจะทำชั่ว ไม่ว่าจะใช้คำนำหน้าว่าอะไร หรือเปลี่ยนไปกี่ครั้ง คนชั่วก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายอยู่ดี
- สาวสองใช้คำนำหน้าว่า “นางสาว” จะทำให้การรักษาของแพทย์สับสน
.. หมอก็ต้องรักษาตามอาการนะ จริงอยู่ว่าการตรวจโรคบางโรคใช้เพศเป็นข้อมูลพื้นฐาน
แต่ถ้าในข้อมูลทะเบียนราษฎร์มีประวัติการเปลี่ยนเพศมา หมอก็นำมาวินิจฉัยร่วมได้ และมันจะมีสักกี่โรคที่หมอต้องแยกตรวจ
และสุดท้าย ถ้าคนข้ามเพศคนนั้นตายเพราะปกปิดเพศกำเนิด แล้วคนที่ไม่ได้เปลี่ยนคำนำหน้าคุณๆ ทั้งหลายจะไปเดือดร้อนแทนเขาทำไม
ถ้าคนข้ามเพศใช้นาย ตาย คุณจะทำบุญ หรือคุณจะเสียใจมากกว่าคนข้ามเพศที่ใช้นางสาว ตาย อย่างนั้นหรือ ??
และที่ตลกที่สุดสำหรับเราคืออะไรรู้ไหม ..??
- สาวสองใช้คำนำหน้าว่า “นางสาว” จะทำให้ผู้ชายสับสน/ หรือสามารถทำลายชีวิตผู้ชายคนนึงพัง ถ้าเขาผิดหวังจากความรักเพราะโดนหลอก !!
… hallooooooo !! คนมันจะหลอกให้เสียใจ คนมันจะชั่ว มันก็คือคนชั่วไหมอ่า ??
ผู้ชายในโลกใบนี้ ไม่เคยมีใครหลอกผู้หญิง ??
หรือผู้หญิงบนโลกใบนี้ ไม่มีใครหลอกผู้ชายเลยหรอ ??
มีแต่คนข้ามเพศที่เปลี่ยนคำนำหน้าแล้วเท่านั้นใช่ไหมที่มันจะไปหลอกผู้ชาย หรือหลอกผู้หญิงให้เสียใจบนโลกใบนี้ ??
… เราจะบอกให้ทุกคนทราบอีกครั้งนะ โดยเฉพาะคนใกล้ตัวเรา เพื่อน พี่ น้อง ที่เรารู้จักกันมายาวนาน
เราภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเป็นกะเทย หรือสาวสอง หรือคนข้ามเพศ หรือ trans หรือจะบัญญัติศัพท์ไหนก็ได้มาเถอะ เรารับตัวเองได้ เราภูมิใจมาก เราไม่ได้และไม่เคยคิดที่จะปฏิเสธอดีตหรือเพศกำเนิดเลย และเท่าที่เรามีเพื่อนพี่น้องคนข้ามเพศที่รู้จักกัน ทุกคนเขาภูมิใจนะกับการเกิดมาเป็นแบบนี้ เพราะชีวิตพวกเราบางคน มีความสุข มีหน้าที่การงานที่ดี มีอิสระทางการเงิน และมีอนาคตที่มั่นคงมากกว่าใครต่อใครในสังคมเสียอีก
ดังนั้นประเด็นของการเปลี่ยนคำนำหน้านาม มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคลจริงๆ
... เราไม่ได้ไปลดทอนคุณค่าของใคร
… เราไม่ได้อยากได้เพื่อไปหลอกลวงใคร
… เราไม่ได้อยากเปลี่ยนเพื่อไปเป็นฆาตกร
แต่เราอยากเปลี่ยนเพราะเราคือกลุ่มที่โดนเลือกปฏิบัติจริงๆ
อย่างเราผู้เดินทางมามากกว่า 45 ประเทศ
ตอนใช้พาสปอร์ตไทยเราเคยโดนเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากมาย ทั้งเคยโดนแก้ผ้าตรวจร่างกาย สูงสุดคือปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ ซึ่งทำไมเราต้องโดนแบบนี้ !!
มันไม่ใช่แค่เรื่องเดินทางนะ
มันยังมีเรื่องของอาชีพการงาน โอกาสทางสังคม
อย่างอาชีพของเรากระทบโดยตรง
ถ้าเรามีเพศสภาพไม่ตรงกับคำนำหน้า เราจะไม่สามารถทำอาชีพที่เรารักนี้ได้เลย
อย่างที่เราบอกไปตอนต้น…
“.. คนไม่ได้เปลี่ยน คนไม่ได้รับผลกระทบ
เดือดร้อนก่อนเสมอ ..”
… ในเมื่อคุณไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้
… ในเมื่อคุณไม่ได้ถูกปฏิเสธจากสิ่งนี้
… ในเมื่อคุณไม่ได้ หรือไม่มีอะไรจะเสียจากสิ่งนี้
… แล้วทำไมคุณจึงไม่เห็นด้วย !!
เรารู้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้
เราไม่สามารถการันตรีได้ด้วยว่า จะไม่มีคนข้ามเพศทำชั่วเมื่อได้คำนำหน้าใหม่มา
แต่เราอยากจะให้มองเป็นปัจเจกบุคคลไป
ใครทำผิด ก็ต้องรับโทษเท่ากัน
ใครจะปกปิดเพศกำเนิดจนตายเพราะมันใช้นาย หรือนางสาว ก็ให้มันตายไปก็เท่านั้น
เรารู้… ว่าประเทศไทยในวันนึงข้างหน้า
ก็จะมีกฏหมายอนุญาติเปลี่ยนคำนำหน้าใช้แน่นอน
แต่เราไม่รู้ว่าเราต้องรออีกกี่ปี
และเมื่อวันนั้นมาถึง เรารอแสดงความยินดีกับทุกคนอยู่นะคะ
ข้อแนะนำ โดยเราขออ้างอิงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ :
- ในบันทึกทะเบียนราษฎร์ จะมีข้อมูลตั้งแต่เกิดเลยว่าใครเคยสมรส ใครเคยเปลี่ยนคำนำหน้า ใครเคยขอใช้เงินช่วยเหลือจากรัฐ หรือใครเคยย้ายที่อยู่
- ในบันทึกทางการแพทย์ จะมีข้อมูลการรักษา ไล่มาตั้งแต่เกิด ประวัติผู้ป่วย เคยเป็นโรค หรือมีประวัติการรักษา รวมถึงคนข้ามเพศ ก็จะมีประวัติว่าเคยผ่าตัดแปลงเพศมา และเปลี่ยนคำนำหน้า ซึ่งสถานที่ราชการ รวมถึงแพทย์ สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้
ดังนั้นอดีตลบไม่ได้ แต่เอกสารราชการจะถูกเปลี่ยนใหม่ และมีค่าใช้จ่าย เช่น ใบพำนัก Banking card, Resideht card, ID card or Passport หลังจากเปลี่ยนคำนำหน้าแล้ว
- ในสวิตเซอร์แลนด์เองช่วงแรก ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับกฎหมายนี้ แต่พอกฎหมายเปลี่ยน ผู้คนก็ใช้ชีวิตกันตามปกติสุข เพราะกฎหมายไม่ได้กระทบสังคมส่วนใหญ่
- ในยุโรปบางประเทศ มีให้เว้นว่างคำนำหน้า สำหรับผู้ไม่ประสงค์ใช้คำนำหน้านามระบุเพศ แต่ใครจะประสงค์ใช้คำนำหน้าว่างอย่างไร ก็เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคล เพราะ Data ของรัฐถือว่าครอบคลุมและสืบค้นได้"