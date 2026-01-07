น้ำตาซึม! ลูกสาว "ลัลลาเบล" นำของขวัญขอบคุณ "ลุงหนุ่ม" ช่วยดูแลค่าเทอม-ค่าขนม มาตลอด 6 ปี

เพจ “ดาวแปดแฉก” นำเสนอเรื่องราวสุดประทับใจ หลังลูกสาวของ “ลัลลาเบล” พริตตี้สาวผู้เสียชีวิตคดีดัง ที่นำของขวัญปีใหม่มอบให้ “หนุ่ม กรรชัย” พิธีกรชื่อดัง ที่ดูแลช่วยทุนการศึกษามาตลอด 6 ปี
วันนี้ (7 ม.ค.) เพจ “ดาวแปดแฉก” โพสต์เรื่องราวสุดประทับใจ ของเด็กหญิงซึ่งเป็นลูกสาวของ “ลัลลาเบล” พริตตี้สาวผู้เสียชีวิตคดีดัง ที่นำของขวัญปีใหม่มอบให้ “หนุ่ม กรรชัย” พิธีกรชื่อดัง ได้ให้การดูแลช่วยทุนการศึกษาลูกสาวของพริตตี้ที่เสียชีวิต
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “อยากเรียนอะไรให้บอกลุงนะลูก
ความบังเอิญทีมงานของแอดมินไปเจอเรื่องราวนี้ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาพร้อมกับคุณลุงคุณป้า นำของขวัญปีใหม่มาให้ "พี่หนุ่ม กรรชัย" ผู้ประกาศข่าวคนดัง ที่ห้องทำงาน
การพูดคุยทำให้รู้ว่า เด็กผู้หญิงคนนี้ คือลูกสาวของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่จากไปอย่างเป็นปริศนาเมื่อปี 2562 หลังจากรับงานเอนเตอร์เทนที่บ้านหลังหนึ่ง ย่านบางบัวทอง จ.นนทบุรี
ทีมงานของแอดมิน เล่าว่า เพิ่งรู้ว่าหลังจากที่แม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้จากไป "พี่หนุ่ม กรรชัย" ส่งเสียโอนเงินค่าเล่าเรียนทุกภาคเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าขนม ให้เด็กผู้หญิงคนนี้ทุกเดือนเรื่อยมา
วันนี้ (7 ม.ค.) เด็กผู้หญิงคนนี้นำของขวัญปีใหม่มาให้โดยเด็กผู้หญิงคนนี้เรียกพี่หนุ่มว่า "ลุงหนุ่ม" และพูดขอบคุณลุงหนุ่มที่ช่วยเหลือดูแล ซึ่งลุงหนุ่มได้สอบถามเรื่องการเรียน รวมถึงสอบถามอยากเรียนร้องเพลง ดนตรี เทควันโด หรืออยากเรียนอะไรเพิ่มเติมให้บอกลุงนะลูก
" ลุงขอให้หนูเป็นเด็กดี อยากเรียนอะไรเพิ่มเติมให้บอกลุงนะลูก ลุงดูแลให้นะ "
จากนั้นลุงหนุ่ม หยิบซองขาวบรรจุเงินจำนวนหนึ่ง ส่งให้เผื่อนำไปซื้ออะไรที่อยากได้ ซึ่งวันนี้ (7 ม.ค.) เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องผู้หญิงคนนี้ และพี่หนุ่มบอกให้เลขานุการประสานฝ่ายบัญชีดำเนินการเรื่องค่าเล่าเรียนของน้องผู้หญิงคนนี้
เรื่องราวของพี่หนุ่ม แทบไม่มีใครเคยรู้ แต่ทีมงานของแอดมินพบเจอโดยบังเอิญ แอดมินขอชื่มชมความมีน้ำใจของพี่หนุ่ม...เยี่ยมมากดีมาก!!"