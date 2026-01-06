เขมรงอแงอีก อ้างทหารเรือไทยปล้นชิงอาวุธไปจากป้อมตำรวจตระเวนชายแดน ไม่ใช่ตรวจยึดจากกาสิโนทมอดา

มท.เขมรอ้างทหารไทยไม่ได้ยึดคลังอาวุธจากกาสิโนทมอดา แต่เข้าไปปล้นชิงจากป้อมตำรวจตระเวนชายแดนกัมพูชา ชี้ผิดข้อตกลงหยุดยิง จี้ไทยรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศ
วันที่ 6 ม.ค.โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาแถลงปฏิเสธรายงานของสื่อมวลชนไทยที่ระบุว่า ทหารเรือไทยได้ยึดคลังอาวุธของกัมพูชาภายในอาคารกาสิโนทมอดา จังหวัดโพธิสัตว์ โดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของป้อมตำรวจตระเวนชายแดนของกัมพูชา ไม่ใช่กาสิโนแต่อย่างใด
โฆษกกระทรวงมหาดไทยระบุว่า ภาพถ่ายและพิกัดสถานที่ที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับการยึดคลังอาวุธของกัมพูชานั้น ไม่ได้อยู่ในบริเวณอาคารกาสิโนทมอดา แต่เป็นที่ตั้งของป้อมตำรวจตระเวนชายแดนที่ 56 สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 825 ของกองบังคับการตำรวจจังหวัดโพธิสัตว์ ซึ่งอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาอย่างสมบูรณ์
โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาระบุว่า การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงเจตนาร้ายและการกระทำที่ไม่สุจริตอย่างชัดเจน ซึ่งขัดต่อข้อตกลงร่วมระหว่างกัมพูชาและไทย ตามแถลงการณ์ร่วมของการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงจะหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอม เพื่อลดความตึงเครียด ลดกระแสความคิดเห็นเชิงลบของสาธารณชน และส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาอย่างสันติ
โฆษกกระทรวงมหาดไทย กัมพูชา อ้างอีกว่า การยึดอาวุธภายในป้อมตำรวจซึ่งตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชานั้น ถือเป็นการปล้นชิงที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการใช้กฎหมู่ของรัฐบาลและกองทัพฝ่ายที่รุกรานดินแดนกัมพูชา พร้อมเรียกร้องให้ฝ่ายไทยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงความรับผิดได้
ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงมหาดไทยได้เรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ทั้งหมดโดยทันที รวมถึงการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ และหันมาปฏิบัติตามสาระของแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ระหว่างสองประเทศ เพื่อแสวงหาทางออกโดยสันติ บนพื้นฐานของการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความจริงใจ ความสุจริต ความยุติธรรม และการเคารพซึ่งกันและกัน.