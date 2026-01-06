ดร.ธรณ์ เตือนโลกร้อนไทยเสี่ยงภัยพิบัติพุ่ง จากอันดับ 72 ขยับเป็น 17 ของโลก กระทบชีวิต-เศรษฐกิจ

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เตือนความเสี่ยงภัยพิบัติจากโลกร้อนของไทยเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล หลังอันดับความเสี่ยงโลกพุ่งขึ้นรวดเร็ว จากจากอันดับที่ 72 ในปี 2022 ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 17 ส่งผลกระทบวงกว้างต่อประชาชนและเศรษฐกิจประเทศ
วันนี้ (6 ม.ค.) เฟซบุ๊ก "Thon Thamrongnawasawat" หรือ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เตือนให้สังคมไทยเตรียมรับมือความเสี่ยงจากภัยพิบัติอันเป็นผลจากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจน
โดยอ้างอิงดัชนีความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk Index: CRI) ซึ่งระบุว่า ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากอันดับที่ 72 ในปี 2022 ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 17 ในการประเมินล่าสุด สะท้อนถึงการเผชิญเหตุสภาพอากาศสุดขั้วที่ถี่และรุนแรงมากขึ้น
ผศ.ดร.ธรณ์ ระบุว่า เหตุการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วม และพายุ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รวมถึงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับสูง ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงในระยะยาวของประเทศไทยก็มีแนวโน้มแย่ลง จากอันดับ 30 ขยับมาอยู่ที่อันดับ 22
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่า ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต เศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นด้านการลงทุนของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเร่งวางแผนรับมือและปรับตัวอย่างจริงจัง ก่อนความสูญเสียจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต