‘ดร.ธรณ์’ ประเมินเอลนีโญ/ลานีญา ปี 2026 โดนแน่โดนแรงหรือไม่ !?

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat วานนี้ (1 มกราคม 2569) ซึ่งอัปเดตจากกราฟของ NOAA *
*NOAA (โนอา)คือ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration) ของสหรัฐอเมริกา เป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาและทำนายสภาพมหาสมุทร ชั้นบรรยากาศ และสภาพอากาศ ทำหน้าที่สำคัญในการพยากรณ์อากาศ วิจัยภูมิอากาศ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และใช้ดาวเทียมสำรวจสิ่งแวดล้อม
รู้ดีว่าเพื่อนธรณ์อาจไม่ชอบกราฟ แต่ดูไว้หน่อยก็ดีนะ เพราะมันเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของปีนี้ที่เราจะเผชิญ
กราฟนี้เป็นของ NOAA องค์กรหลักที่ติดตามประเมินสถานการณ์ เพิ่งออกมาก่อนสิ้นปีแค่ 2 วัน ถือว่าอัปเดตสุดๆ
กราฟใช้แบบจำลองของหลายองค์กร จึงมีหลายเส้นมาก เป็นวิธีการที่เราใช้ประเมินเอลนีโญ/ลานีญา เพราะไม่มีแบบไหนเป๊ะๆ
ดูจากกราฟบอกได้ว่า ตลอดเดือนมกรา/กุมภา เรายังอยู่ในลานีญาอ่อนๆ ฝนใต้อาจมีมากกว่าปรกตินิดหน่อยแต่ไม่มาก
พอเข้าเดือนมีนา ทุกอย่างน่าจะเข้าสู่ภาวะเป็นกลาง/ปรกติ
ปัญหาอยู่หลังจากนั้น เมื่อเข้ามิถุนายน/กรกฎาคม เทรนด์กราฟเริ่มโชว์ว่าเรามีสิทธิเข้าเอลนีโญ แม้จะไม่ชัวร์ตอนนี้ แต่เขาสรุปว่าน่าจะมีโอกาสครึ่งหนึ่ง
กราฟบางเส้นยังทะลุขึ้นไปด้านบน หมายถึงโดนแน่และแรงด้วยนะ แต่มีแค่ไม่กี่เส้น ยังพออุ่นใจได้ว่าอาจไม่แรงปานนั้น
เทียบกับปี 2566 ที่เราเคยโดน คราวนั้นแบบจำลองบอกว่าโดนแน่ตั้งแต่มีนาคม และแรงจัดช่วงมิถุนายน/กรกฎาคม
หมายถึงว่าหากปีนี้เราเจอเอลนีโญ จะมาช้ากว่าปี 66 เพราะปีนี้อาจเริ่มเข้าช่วงมิถุนายน/กรกฎาคม และไปแรงหลังจากนั้น
ข้อดีของมาช้ากว่าคือช่วงร้อนจัดเมืองไทย เมษายน-มิถุนายน เราอาจไม่โดนหนัก ไม่ร้อนทะลุจุดเดือดเหมือนคราวก่อน
แต่เอลนีโญอาจเริ่มหนักหน้าฝน (กรกฎาคมเป็นต้นไป) ใครต้องพึ่งพิงน้ำจากฟ้า ต้องระวังไว้นิด ฝนอาจมีน้อยเพราะเอลนีโญอาจแรงขึ้นช่วงนั้น
สำหรับคนอยู่เมืองนอก หน้าร้อนช่วงกรกฎาคม/สิงหาคม คงร้อนหน่อยเพราะอาจเริ่มเข้าเอลนีโญ ญี่ปุ่นอาจร้อนจัดกว่าปี 68 ด้วยซ้ำ (ซึ่งนั่นก็ร้อนมากๆ แล้ว)
ทั้งหมดนี้คือแบบจำลองที่บอกได้ตอนนี้ เวลาผ่านไป ทุกอย่างจะชัดเจนและแม่นยำได้มากขึ้นครับ