ดร.ธรณ์ เปิดคำตอบ ! “จังหวัดไหนฝุ่นน้อย ภัยพิบัติไม่ค่อยมี”

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก Thon
Thamrongnawasawat วานนี้ (2 ธันวาคม 2568) ตอบข้อสงสัยของเพื่อนธรณ์ที่ว่า
เราจะไปอยู่ไหนดีนะ ? จังหวัดที่ฝุ่นน้อย ภัยพิบัติไม่ค่อยมี การคมนาคมสะดวก ความเจริญพอหาได้
เริ่มจากดูแผนที่ฝุ่นจาก GISTDA โห ! แค่นี้ตัดไปได้เพียบเลย
แล้วกม.อากาศสะอาดล่ะคะ ? ขอเชิญเพื่อนธรณ์รอไป ตอนนี้ยังไม่ผ่านสภา กว่าจะประกาศ ตามด้วยกม.ลูกหลานเหลน รอการบังคับใช้ให้เกิดผล
ชีวิตผมอาจยืนยาวไม่พอฮะ 🥹 ฝากให้ลูกก็ละกัน
แผนที่นี้มีตัวเลขในแต่ละจังหวัด เป็นจำนวนวันที่ฝุ่นเกินมาตรฐานในแต่ละปี กรุงเทพนนทบุรี 78+ 😱
ถ้าจะหนีฝุ่นจริง ต้องภาคใต้เท่านั้น จากชุมพรลงไป ปลอดฝุ่นมากๆ
คราวนี้มาดูเรื่องภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม สึนามิ ไต้ฝุ่น น้ำท่วมน้ำบ่าดินถล่ม เกิดได้ทุกที่ ขอเก็บไว้ก่อน จะอธิบายภายหลัง
สึนามิ แบบแรงจะเกิดเฉพาะอันดามัน ฝั่งอ่าวไทยต่อให้เกิดคลื่นก็สูงแค่หัวเข่า เราอย่าได้แคร์ แต่สึนามิเกิดอีกเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ ต่างจากน้ำท่วมที่เพิ่มตามโลกร้อนแบบเห็นๆ
ถ้าเพื่อนธรณ์จะไปอยู่จริง ควรเลือกที่สูงหน่อยจนคราวก่อนคลื่นมาไม่ถึง อย่างน้อยทรัพย์สินก็ไม่เสียหาย
ไต้ฝุ่น จะมาจริงก็เฉพาะฝั่งอ่าวไทย เราไม่เคยเจอพายุแรงระดับนั้นในอันดามัน แต่ไต้ฝุ่นในอ่าวไทยก็น้อยแสนน้อย ในชีวิตผม มีแค่พายุเกย์ลูกเดียว (ระดับ 1) ที่แหลมตะลุมพุกก็เป็นแค่โซนร้อน (ก่อนผมเกิด)
ในรอบ 10 ปี ลมแรงสุดในอ่าวไทยคือพายุโซนร้อนปาบึก พายุอ่าวไทยจึงถือว่าเสี่ยงน้อยสุดๆ จนแทบจะไม่เป็นตัวแปรด้วยซ้ำ
แต่ก็เลือกที่ให้ดีหน่อย อย่าไปอยู่แถวฝั่งกัดเซาะเป็นประจำ ไม่งั้นบ้านอาจลงไปอยู่ในน้ำ 😰
สุดท้ายคือน้ำท่วม มีอีกแน่ มีเพิ่มขึ้น ตามโลกที่ร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จะไปอยู่ทั้งที จ่ายเงินเยอะมาก เราต้องทุ่มเทศึกษาความเสี่ยง ดูว่าแถวนั้นท่วมใหญ่ไหม ย้อนไปสัก 30 ปี
ถ้าท่วมแล้วท่วมตรงไหนบ้าง เลือกที่สูงขึ้นกว่านั้นสัก 4-5 เมตร อย่าลืมดูน้ำบ่าดินถล่มด้วยนะฮะ
ยังมีอีกหลายปัจจัย ต่อให้เราไม่ท่วมแต่รอบๆ ท่วมหมดแล้วเป็นไง การเดินทางในช่วงฉุกเฉินไหวไหม ฯลฯ
จบจากปัจจัยเสี่ยงภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม คราวนี้เหลือแต่เรื่องเฉพาะบุคคล รถติด ของแพง ความเจริญ สนามบิน ฯลฯ เชิญเลือกเองตามสะดวก
สำหรับตัวผม หลังเกษียณแล้วจะไม่ซื้อเลย เกิดเอกมัยต้องตายเอกมัย เราติดความเจริญ 🥳
แต่จะใช้วิธีชิ่งไปรอบๆ ฝุ่นมากรุงเทพ (ธันวา-มีนา) หนีไปเหนือชั่วคราว รับอากาศหนาวดีนะ พอฝุ่นมาเชียงใหม่ หนีกลับกรุงเทพ
แต่ให้เลือกจริง ผมชอบตรัง/กระบี่ ทะเลสวยดี ที่เที่ยวเยอะ มีสนามบิน อากาศดี แค่หนีที่น้ำท่วมฉับพลัน แล้วก็อยู่สูงหน่อยปลอดภัยจากสึนามิ
เพื่อนธรณ์จะไปอยู่ที่ไหนกันครับ☺️