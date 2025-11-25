ดร.ธรณ์ แนะทางรอด ถอดบทเรียนจากหาดใหญ่ เราจะรับมือน้ำท่วมยุคโลกร้อนได้อย่างไร?

ดร.ธรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล สะท้อนความเจ็บใจหลังอ่านคอมเมนต์ขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัย จึงได้ถอดบทเรียนจากวิกฤตครั้งนี้ ย้ำกฎข้อแรกสุดของภัยพิบัติ “จงพึ่งพาตัวเองก่อนดีที่สุด” ชี้ชัดความเสี่ยงน้ำท่วมใหญ่ของไทยมีแต่จะเพิ่มขึ้นในยุคโลกร้อนจัด พร้อมเสนอแนวทางเตรียมพร้อม รวมถึงการเลือกผู้นำที่ใส่ใจและมีระบบรับมือที่โปร่งใส
วันนี้ (25 พ.ย.) เฟซบุ๊ก “Thon Thamrongnawasawat” หรือ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาถอดบทเรียนสำคัญจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ หลังอ่านคอมเมนต์ขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยตลอดทั้งคืนจนเกิดความเจ็บใจที่ทำอะไรไม่ได้ โดยโพสต์ดังกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ "เรา" ในฐานะประชาชนต้องเตรียมพร้อมและพึ่งพาตนเองเป็นอันดับแรก เนื่องจากภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อนจะมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ติดอันดับประเทศเสี่ยงน้ำท่วมสูง การรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในสถานการณ์วิกฤตยามค่ำคืนที่มีน้ำเชี่ยวและไฟดับจึงเป็นเรื่องที่ยากและอันตราย ดังนั้น "กฎข้อแรกและสำคัญสุดในกรณีภัยพิบัติ คืออย่าเป็นผู้ประสบภัยจนช่วยตัวเองไม่ได้"
ดร.ธรณ์ได้เสนอแนวทางการเตรียมพร้อมที่ทุกคนควรทำ เริ่มตั้งแต่การศึกษาความเสี่ยงในพื้นที่อยู่อาศัย, การติดตามข้อมูลเตือนภัยที่น่าเชื่อถืออย่างใกล้ชิด, และการเตรียมสิ่งของจำเป็นเพื่อความอยู่รอดให้พร้อม เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม พาวเวอร์แบงค์ และยาสามัญประจำบ้าน (โดยเฉพาะการเตรียมให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้) รวมถึงการวางแผน "ทางหนีทีไล่" และที่พึ่งพิงชั่วคราวที่ปลอดภัย หากไม่สามารถอพยพได้ไกล นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ประชาชนคำนึงถึงปัญหาภัยพิบัติในการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทำระบบเตรียมพร้อม, ระบบเตือนภัยล่วงหน้า, และระบบกู้ภัยที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในอนาคต