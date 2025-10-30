สุดปัง! ไทยเพาะเลี้ยง “หญ้าทะเล” สำเร็จแห่งแรกของโลก หวังเพิ่มพื้นที่ต้านโลกร้อน

“ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์” เผยความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าทะเลไทยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มแนวกันชนธรรมชาติต้านโลกร้อน
วันนี้ (30 ต.ค.) ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลชื่อดัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยข่าวดีว่า ประเทศไทยสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าทะเลชนิดแรกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งนับเป็นแปลงทดลองเพาะเลี้ยงหญ้าทะเลแห่งแรกของไทยและแห่งเดียวในโลกที่สามารถทำได้สำเร็จ
หญ้าทะเลเป็นพืชทะเลสำคัญที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหลากชนิด แต่ที่ผ่านมา หญ้าทะเลทั่วโลกกำลังลดจำนวนลงจากภาวะโลกร้อน การเพาะเลี้ยงครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แปลงเพาะเลี้ยงดังกล่าวสามารถผลิตหญ้าทะเลได้กว่า 20,000 ตันต่อปี ซึ่งจะเป็นทางรอดสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลไทยในอนาคต โดย ดร.ธรณ์ ได้ขอบคุณ “บางจาก” ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยวิจัยหญ้าทะเลต้านโลกร้อนที่ร่วมกันผลักดันโครงการนี้จนสำเร็จ
“เราจะพาเพื่อนธรรมชาติที่งดงามที่สุดของทะเลไทยกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้ง” ดร.ธรณ์ กล่าวทิ้งท้ายอย่างภาคภูมิใจ.
ชมคลิปวีดีโอ