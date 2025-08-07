xs
“บิ๊กเล็ก” เผย GBC สำเร็จแล้วครึ่งทาง ลุ้นบ่ายนี้กัมพูชาจริงใจหรือไม่ ขอกองทัพสนับสนุนกลไกหยุดยิง มีผู้สังเกตการณ์เป็นพยาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รมช.กห.ขอบคุณทีมไทยแลนด์ ก่อนประชุม GBC ช่วงบ่าย เผย ความสำเร็จขณะนี้มาครึ่งทางแล้ว ต้องลุ้นตอนบ่ายว่าทางกัมพูชาจะจริงใจกับเราด้วยหรือไม่ ชี้ ต้องมองหลายด้าน หากมองการทหารอย่างเดียวอาจไดั้รับผลกระทบฝากกองทัพสนับสนุนกลไกหยุดยิง ซึ่งมีผู้สังเกตการณ์มาเป็นพยานในเวทีนานาชาติ

ช่วงเที่ยงวันที่ 7 ส.ค. 68 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หารือกับทีมไทยแลนด์ โดยมีเอกอัครราชทูต ลดา ภู่มาศ ให้การต้อนรับ โดยทีมไทยแลนด์ได้บันทึกภาพก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ช่วงบ่ายวันนี้

พร้อมกันนี้ ยังได้พบปะกับทีมไทยแลนด์ และทีมเลขานุการ (GBC) ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างหนักในช่วงวันที่ 4-7 สิงหาคม ในการหาข้อสรุปชายแดนไทย-กัมพูชา


พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นตอนนี้มาถึงครึ่งทาง ต้องลุ้นตอนบ่ายนี้ว่าทางกัมพูชาจะจริงใจกับเราด้วยหรือไม่ ถ้าจริงใจกับเราก็จะสำเร็จ ส่วนตัวประเมินความจริงใจของกัมพูชาไว้ 3 ระดับ 1. ระดับเลขาฯ เราประสบความสำเร็จขั้นที่หนึ่งไปแล้ว และวันนี้คือขั้นที่ 2. ในระดับ GBC ใหญ่ ส่วนระดับ 3. คือขั้นการปฎิบัติ ฉะนั้นขอชื่นชมทุกคนด้วยความจริงใจ และขอขอบคุณที่ทำให้สถานการณ์คลี่คลาย โดยรัฐบาลต้องมองหลายปัจจัย ทั้งด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ทั้งในและระหว่างประเทศ ต้องชั่งน้ำหนักกันเยอะ บางครั้งหากมุ่งด้านการทหารอย่างเดียว อาจทำให้ด้านอื่นได้รับผลกระทบ

“ขอบคุณทุกคนด้วยความจริง และชื่นชมขีดความสามารถในการเจรจา ซึ่งตอนแรกที่เจ้ากรมชายแดนทหาร นำข้อเสนอ 8 ข้อ ยังหนักใจว่าจะสำเร็จหรือไม่ แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าน้องๆ จะทำได้สำเร็จ ผมติดตามทุกวัน โทรศัพท์หาเจ้ากรมชายแดนทหารด้วยความห่วงใย ขอให้น้องน้องทุกคนมีความภูมิใจ เพราะเรื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์สำคัญของชาติ“ พล.อ.ณัฐพล กล่าว


พล.อ.ณัฐพล กล่าวอีกว่า จากนี้ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังต้องสนับสนุนในการทำงานต่อไป เพราะจากนี้จะเป็นการประชุม คณะกรรมการส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชา (RBC) กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ก็มาเกี่ยวข้องเหมือนเดิม ไม่ทิ้งกองทัพ ต้องช่วยกันต่อไป จะต้องสนับสนุนการให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด อยากฝากกับกองทัพให้ช่วยสนับสนุนกลไก การหยุดยิง ให้เกิดรูปธรรม รวมถึงการสร้างกลไกผู้สังเกตุการณ์ชั่วคราว ซึ่งปัญหาปัจจุบันที่ รัฐบาลและศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก. ) ประสบมากที่สุด คือฝ่ายปฏิบัติของทางกัมพูชามีลักษณะยั่วยุ รุกล้ำ ซึ่งกองทัพมาชี้แจงอย่างเดียวไม่มีน้ำหนัก หากจะมีผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวมาช่วยเป็นพยาน เราจะได้มีพยานในเวทีนานาชาติ แม้ขณะนี้จะเข้ามาเป็นภาระอยู่บ้าง











