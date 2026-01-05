ทร.ปัดข่าวกำลังพลยึดทรัพย์สินชาวกัมพูชามาเป็นของส่วนตัว ยันเก็บรักษาตามขั้นตอน พร้อมให้เจ้าของนำหลักฐานติดต่อขอคืน

กองทัพเรือปัดข่าวกำลังพลยึดทรัพย์สินของชาวกัมพูชามาเป็นของตนเองหลังยึดพื้นที่ เผยหากตรวจพบทรัพย์สินส่วนบุคคลของทหารหรือประชาชนกัมพูชาในพื้นที่ปฏิบัติการ จะรวบรวมตรวจสอบและเก็บรักษาตามขั้นตอนอย่างรัดกุม เจ้าของทรัพย์สินนำหลักฐานติดต่อขอรับคืนได้
วันที่ 5 ม.ค.พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่า กำลังพลของกองทัพเรือได้มีการนำทรัพย์สินมีค่าของทหารหรือประชาชนชาวกัมพูชาไปเป็นของตนเองภายหลังการยึดคืนพื้นที่นั้น สำนักงานโฆษกกองทัพเรือขอเรียนชี้แจงต่อประชาชนชาวกัมพูชาว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริง
กองทัพเรือให้ความเคารพต่อประชาชนทุกประเทศ และยึดถือการปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยไม่สนับสนุนและไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนไม่ว่าชาติใด
ในกรณีที่ฝ่ายไทยตรวจพบทรัพย์สินส่วนบุคคลของทหารกัมพูชา ประชาชนชาวกัมพูชาหรือชาติอื่นๆ ในพื้นที่ปฏิบัติการ จะดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และเก็บรักษาไว้ตามขั้นตอนอย่างรัดกุม เพื่อรอการประสานส่งคืนให้แก่เจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ เจ้าของทรัพย์สินสามารถติดต่อขอรับคืนได้ พร้อมแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่ชัดเจนที่สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของ
กองทัพเรือ ขอยืนยันว่า การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายไทยมีเป้าหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่าย พร้อมยึดมั่นในความโปร่งใส เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน