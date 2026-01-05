ตะลึง! คลังแสงกัมพูชา ซุกกลางกาสิโนทมอดา ทั้งเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง-เครื่องยิงลูกระเบิด ปืนไร้แรงสะท้อน กระสุนหมื่นนัด

ทหารช่าง นย.พบคลังแสงกัมพูชา ซุกกาสิโนทมอดา เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง RPG 2 - เครื่องยิงลูกระเบิด ปืนไร้แรงสะท้อน พร้อมกระสุนอีกนับ 10,000 นัด
เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยทหารช่างนาวิกโยธิน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้เข้าปฏิบัติการ หลังจากควบคุมพื้นที่สําคัญ ที่ได้เปรียบทางยุทธภูมิ เข้าตรวจสอบกาสิโนทมอดาและพื้นที่ใกล้เคียงบ้านหนองรี ซึ่งกัมพูชาใช้เป็นฐานทหาร และเป็นจุดเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ สำหรับใช้โจมตีฝ่ายไทยในช่วงก่อนหน้านี้
ล่าสุด กรมสรรพาวุธทหารเรือร่วมกับทหารช่างนาวิกโยธิน ได้เข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่ภายในกาสิโนทมอดา พบคลังอาวุธขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่ภายในอาคาร จึงทำการตรวจยึดอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากดังกล่าวไว้ อาทิ เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง PF-89 ขนาด 80 มิลลิเมตร ,เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 มิลลิเมตร ,เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง RPG-2 และ RPG-7 ลูกปืนไร้แรงสะท้อนขนาด 75 มิลลิเมตร ,รวมถึงลูกจรวดต่อสู้รถถังแบบ B-40
นอกจากนี้ ยังพบกระสุนปืนหลายขนาดรวมนับ 10,000 นัด ลูกระเบิดขว้างหลายชนิด รวมถึงกระสุนปืนต่อสู้อากาศยานขนาด 12.7 มิลลิเมตร ทั้งแบบเก่าและใหม่เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ กรมสรรพาวุธทหารเรือจะนำอาวุธบางส่วนไปเก็บรักษาเพื่อการศึกษาและตรวจสอบเข้าคลัง ขณะที่อาวุธอีกส่วนหนึ่งจะนำไปดำเนินการทำลายตามขั้นตอนต่อไป