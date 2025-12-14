ทัพภาค 2 สรุป 6 วัน ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 181 ราย ฝ่ายไทยทำลายรถถังเขมร 10 คัน โดรน 64 ลำ กำจัด MB21 ได้ 1 คัน

กองทัพภาคที่ 2 สรุปการปฏิบัติต่อข้าศึก 8-13 ธ.ค.ทำลายรถถัง 10 คัน โดรน 64 ลำ และอีกหลายรายการ ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 181 ราย
วันนี้(14 ธ.ค.) เมื่อเวลา 07.51 น. เพจ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์สรุปสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาสรุปการปฏิบัติต่อข้าศึก (8-13 ธ.ค.68) ดังนี้
ทำลาย รถถัง 10 คัน,โดรน 64 ลำ,ระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 1 คัน, เสาแอนตี้โดรน 4 ต้น, ปืนต่อสู้อากาศยาน(ปตอ.) 4 กระบอก, ระบบควบคุมแอนตี้โดรน 1 ชุด, รถบรรทุก 6 คัน, เสาสัญญาณ 1 ต้น, ปืนใหญ่ 1 กระบอก, ปืนครก 6 กระบอก และทหารกัมพูชาเสียชีวิต 181 ราย